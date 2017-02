El mundo de los negocios

Lubicante

El próximo Enduro del Verano 2017, será el escenario elegido para que Honda exhiba su lubricante para motos cuatro tiempos Genuine Oil 10W30,desarrollado específicamente para las condiciones climáticas de Argentina, adaptándose perfectamente a las altas y bajas temperaturas de nuestro país. También será main sponsor del equipo Avant Honda Genuine Oil integrado por el último bicampeón nacional de Motocross, Joaquín Poli y Demián Guiral a bordo de la Honda CRF450R.Aeropuertos Argentina 2000 inauguró la obra "Voy volando" del reconocido plástico cordobés, Antonio Seguí, en el hall central del Aeropuerto provincial. Al cocktail de presentación asistieron autoridades de AA2000, el artista y Julio Suaya, coordinador artístico. Además, el administrador de 33 aeropuertos de Argentina, lanzó una nueva web con toda la información para el pasajero y para todos los que diariamente transitan por las terminales aéreas. Más en www.aa2000.com.ar.La Universidad CAECE, junto a la Cámara Argentina de Comercio, anuncia el lanzamiento de la II edición de su Diplomado en Gestión de Negocios Internacionales, que tendrá inicio el 21 de marzo y finalizará el 27 de junio próximo. Además, junto a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el apoyo de la Secretaría de Comercio, lanza su Diplomado en Derecho de los Usuarios y Consumidores, que comenzará el 24 de abril y finalizará el 21 de octubre. Y, con el apoyo de la Fundación Gradiva y Sedronar, presenta también su Diplomado en Intervenciones en Drogadependencias y Adicciones en Ámbitos Educativos, Terapéuticos y Comunitarios, que se iniciará el 25 de marzo y finalizará el 14 de diciembre. Todas se cursarán en Av. de Mayo 866. Informes e inscripción agiannazzo@caece.edu.ar y econtinua@caece.edu.ar. Más en econtinua.ucaece.edu.ar.La marca de relojes suizos de lujo Omega celebró en Sidney la inauguración de la Exposición "Su Tiempo", para la cual organizó un exclusivo evento de alfombra roja y una cena privada para 100 de sus más prestigiosos invitados. La exposición fue inaugurada oficialmente por Cindy Crawford y el presidente y CEO de Omega, Sr. Raynald Aeschlimann. Cindy, vestida con Versace, llevaba para esta ocasión especial un reloj Omega Ladymatic Diamond and Pearls.El Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales informa que el próximo 30 de marzo se realizará la primera Jornada de Actualización Tributaria del Ciclo Lectivo 2017. El dictado está orientado a productores, participantes de la cadena agroindustrial, operadores de mesas corredoras, ejecutivos y gerentes medios de empresas relacionadas, profesionales y estudiantes de disciplinas de ciencias económicas y afines. Más en www.bolsadecereales.org/capacitacion.Estrella baby anunció el lanzamiento de su nueva línea de pañales descartables Premium "caricias de algodón" para bebés, con cintura elastizada flexiconfort y un sistema absorbente para que los más pequeños puedan disfrutar de forma plena sus momentos de juego y descanso. De fácil aplicación, poseen dibujos divertidos y brindan una protección de hasta 12 horas.El 15 de febrero, en conmemoración del Día Internacional de Cáncer Infantil, IRSA Propiedades Comerciales y la Fundación Natalí Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer, llevaron adelante la 6ª edición de la campaña "Ponete la camiseta". Ese día se invitó al público a vestir una prenda blanca como símbolo de apoyo a los chicos y firmar un petitorio por una ley que garantice los derechos de todos los niños y jóvenes con cáncer del país. Por cada firma, Alto Palermo donará a la fundación $ 3 que serán utilizados para el sostenimiento de los programas y servicios que ofrece a más de 1500 niños y sus familias por mes.Bajo el lema de "Vivi tu experiencia All Inclusive", Los Pinos Resort & Spa Termal lanzó una promoción con cupos limitados que incluye dentro del paquete de 7 noches el traslado aéreo desde Buenos Aires. El hotel fue distinguido con el primer puesto en los premios Travellers Choice en el ranking de los más populares para familias de Argentina en 2017, reconocimiento obtenido por las calificaciones y comentarios de los viajeros. Más en www.lospinoshotel.com.ar.AmCham Argentina recibió al presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Enrique Orfila, en un desayuno de trabajo del que participaron 70 empresas socias. Durante el encuentro, se presentó el Plan Ferroviario nacional, los avances logrados hasta el momento y los proyectos de inversión para la reactivación del sector. El plan incluye la automatización de los frenos y la modernización del señalamiento, la renovación al 100% del material rodante, la repotenciación y renovación de vías así como en tecnología y nuevas estaciones que suman u$ 5400 millones. Además hay obras estratégicas que ya están en proceso como la Red de expresos regionales, el soterramiento, la construcción de viaductos y la electrificación que suman otros u$s 8600 millones de inversión.Se llevó adelante "Unilever Xperience", una iniciativa que tiene como objetivo que jóvenes desarrollen su propio liderazgo. La actividad abarcó tres jornadas con más de 1500 estudiantes de 18 a 25 años de todo el país, provenientes de distintas carreras y universidades, y contó con un proceso de selección minucioso que abarcó un test virtual de inteligencia, entrevistas por Skype, Assessment Center Virtual para trabajar en grupos casos de negocios y psicotécnicos virtuales.McDonald’s anuncia el lanzamiento de una nueva edición de Sabores Mendocinos, su menú de inspiración vendimial. El mismo está disponible solo en los locales de la provincia de Mendoza y consta de una hamburguesa preparada con pan tipo campo, dos medallones de carne vacuna, tomates asados, cebollas grilladas y una salsa a base de oliva y queso emmenthal. Está acompañado con un vino Malbec de Bodega Santa Julia.Del 3 al 5 de marzo se desarrollará la 13ª edición de Tattoo Show, una de las exposiciones internacionales de tatuajes más importantes que convoca a amantes del tattoo y tatuadores profesionales de diversas partes del mundo en un abanico de propuestas que van desde tatuajes en vivo hasta seminarios, concursos y shows. Las entradas se venderán en el predio o por Ticketek. Más en www.tattooshow.com.ar/2017.Laboratorios Roche América Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano anuncian la apertura de la convocatoria a la quinta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud en las categorías de Periodismo escrito, televisión y video. Hasta el 3 de abril, todos los periodistas interesados podrán postularse a través del sitio www.premiorochedeperiodismo.com enviando sus trabajos periodísticos en español que hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.Fecovita lanzó la nueva edición de su Programa de Jóvenes Profesionales "Impulso", que integra a 20 profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo de potenciar su carrera, generando un impacto positivo en su futuro y en el de la organización que los incorpora a través de esta práctica. El programa está dirigido a graduados de las carreras de Ingeniería, Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Comercialización, Marketing, Comercio Exterior, Sistemas, Recursos Humanos y Enología, que se integrarán por un período de 18 meses a las áreas de Ingeniería y Mantenimiento, Comercial, Administración y Logística, entre otras.BDO global fue calificada como la segunda marca más valiosa en Bélgica, según Brand Finance, una empresa líder en valoración y consultoría de estrategia. Según esta empresa, las razones para el aumento del valor de marca de la compañía hasta los 2500 millones de euros son factores como la satisfacción y la recomendación y las previsiones de la tasa de crecimiento a largo plazo.Supervielle informó sus resultados no-auditados correspondientes al cuarto trimestre de 2016. El resultado neto alcanzó los $ 532,3 millones, un incremento del 47,8% interanual y 22% respecto del trimestre anterior. Los préstamos totales antes de previsiones, incluyendo la cartera de préstamos securitizados, registraron un incremento del 57,6% interanual y del 16,7% respecto del trimestre anterior alcanzando los $ 38.822,7 millones. Los préstamos totales en balance se incrementaron en un 70,8% interanual y un 17,6% respecto del trimestre anterior reflejando un menor ritmo de crecimiento en la securitización de cartera.El 4 y 5 de marzo se llevará a cabo la primera edición del año de Food Fest BA, en la pista central del predio ferial de La Rural. El ciclo propone una experiencia donde el foco también estará puesto en los shows musicales con bandas locales e internacionales. El evento se realizará al aire libre y con entrada gratuita. Más en www.foodfest.com.ar.DWS fue premiada por Citrix como Mobility Partner of the Year - Region Latin-america & Caribbean, una distinción que reconoce a la empresa como uno de los socios de negocio de la región más destacados en lo que respecta a soluciones de movilidad para trabajar en tiempo real y desde cualquier lugar.