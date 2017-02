Puerta, sobre Macri:

El embajador argentino en España, Ramón Puerta, aseguró que "se equivocó al pensar que iba a hacer peronista" el presidente Mauricio Macri, aunque no descartó la posibilidad de construir un frente entre el PRO y el PJ.

"Mauricio no me falló nunca ni en lo personal ni en la vida política. Pero me equivoqué, la erré, al pensar que se iba a hacer peronista", afirmó luego de rememorar su extensa amistad con el titular del Poder Ejecutivo.

En diálogo con el diario Clarín antes de la visita oficial de Macri a España, Puerta consideró que "han sido correctas" las decisiones del Presidente pero lamentó que "la situación heredada ha sido infinitamente peor de lo que creíamos".

Puerta señaló que su amistad con Macri se inició durante la etapa en la que ambos estudiaron ingeniería y consideró que al actual Presidente "se le prendió el bichito de la política en Misiones, cuando ya era un empresario importante".

"Diez años tuvo su domicilio en Misiones para votarme. Cada vez que hubo elecciones entre 1993 y 2001 y fui candidato, él viajó para votarme. Así que no me puedo quejar de su amistad y lealtad", amplió.

Al respecto, Puerta agregó: "Decían que Mauricio hacía todo esto para ser diputado nacional por Misiones. Tuvo tanta transparencia y valentía que el día que decidió entrar a la política lo hizo en su distrito, Capital Federal. Nunca me pidió ser candidato en Misiones".

Sobre su actual relación política, Puerta abrió la posibilidad de que el Presidente avance con el diseño de un "frente" con referentes del peronismo.

"Mauricio tendrá la oportunidad de hacer un frente con nosotros. O no. Pero tenemos que garantizarle al Presidente gobernabilidad y éxito", acotó. En tal sentido, destacó que Macri "ha armado un partido que tiene la Provincia, la Capital Federal", pero aclaró que "los liderazgos tienen que venir de la urnas". "Primero tenemos que armar nuestros espacios y después que vengan todos. Sin correr atrás de nadie", insistió.