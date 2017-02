Trump acusó a los medios de comunicación de ser “los enemigos del pueblo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a algunos medios de comunicación de ser ‘el enemigo del pueblo‘, con lo que culminó su particular semana de ataques a la prensa.

“Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Aunque el presidente estadounidense tuvo a los medios de comunicación entre ceja y ceja porque considera que no cubrieron objetivamente su campaña a la Casa Blanca, es la primera vez que utiliza un término con connotaciones belicistas como “enemigo”, reportó la agencia de noticias EFE.

El diario The New York Times tuvo que remontarse a la Presidencia de Richard Nixon (1969-1974) para encontrar un mandatario que calificase de “enemigo” al cuarto poder.

Lo dijo en 1972, acosado por las revelaciones que hacía el Washington Post del caso Watergate y que provocarían su dimisión dos años más tarde. Este jueves, Trump protagonizó una sorpresiva y caótica rueda de prensa de casi hora y media en la que se dedicó, sobre todo, a discutir y enfrentarse con algunos de los periodistas ahí presentes.

“Muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Angeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen”, remarcó Trump en la conferencia de prensa.