da por perdido lo pasado", explicó Fausto Spotorno, director de OJF.

El Gobierno consideró correcta, pero con falta de timing la aplicación de la medida, que pretendía aplicar un aumento de 12,65%. Entiende que debe corregir un error del kirchnerismo: que debe semestralizarse el cálculo de la variación anual de los recursos tributarios por beneficio, para acumular los incrementos dos veces al año; en tanto, la aplicación del tope por la variación de los recursos totales de ANSeS se aplique cada vez que se calcula la movilidad.

Sin embargo, anteanoche la diputada Elisa Carrió fue una de las más críticas del cambio en la metodología y remarcó que si la resolución de ANSeS salía como estaba iba a reclamar la renuncia del titular del organismo, Emilio Basavilbaso.

Según fuentes de ANSeS, el organismo estuvo gestionando por semanas el cambio con el Ministerio de Hacienda y con la Secretaría de Seguridad Social.

Tras la polémica generada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consintió ayer por la mañana en declaraciones radiales que "en todo caso habrá que modificar la ley" en el Congreso para que la metodología sea la correcta como entiende el Gobierno.

Al mediodía, Basavilbaso recibió la confirmación de Jefatura de Gabinete para dar marcha atrás, según comentaron fuentes del organismo. Así, se llegó a tiempo para que los bancos pudieran procesar los nuevos valores, con 12,96% de incremento, para llegar a abonarlos en la fecha prevista de pago.

Según explicaron fuentes de Jefatura de Gabinete, en algún momento se buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria para que se adecue al porcentaje que corresponde. Pero no hay indicios de eso pueda ocurrir en el corto plazo. Hoy se vislumbra difícil que se haga antes del cálculo para el ajuste semestral de la movilidad, que opera en septiembre, un mes antes de las elecciones legislativas.

Por la tarde, Carrió agradeció al Presidente por "rectificar" la resolución que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria. La aliada en el frente Cambiemos resaltó que para un jubilado $ 20 "es mucho", en una crítica a las declaraciones del secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana, quien por la mañaña había dicho que la oposición no puede correar al Gobierno "por corregir un error matemático de 20 pesos de impacto".

Más tarde, Basavilbaso le dijo a la agencia Telam que las modificaciones afectaban en $ 17 para la jubilación mínima; de $ 23,75 para el haber medio y de $ 128 para el haber máximo.

Poco antes, el funcionario se había reunido con un grupo de legisladores de la oposición, que salieron disconformes con las explicaciones oficiales. En tanto, los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer solicitaron a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) que inicie una "investigación preliminar" por la decisión oficial de modificar vía decreto la fórmula de actualización. El fiscal titular, Gabriel De Vedia, ordenó la apertura de un legajo y emitió un dictamen técnico-jurídico de carácter no vinculante.