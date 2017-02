Energía convocó a nueva audiencia pública para definir suba en el gas

El Gobierno convocó ayer a una nueva audiencia pública para discutir el aumento del gas, que se aplicará desde el 1 de abril. Allí se evaluará un nuevo esquema de precios mayoristas del gas que reciben los productores.

El Ministerio de Energía citó a los interesados en analizar los precios del gas en boca de pozo para el viernes 10 de marzo, a las 9, en el Teatro de la Ribera, ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 1821, frente al Riachuelo, en el barrio porteño de La Boca.

Con la resolución 29, firmada por el ministro Juan José Aranguren, se llamó a "considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del gas propano destinados a la distribución por redes".

Según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales, esta audiencia complementará a la realizada en septiembre pasado y actualizará los montos comentados en esa oportunidad.

Sucede que se discutirán precios en dólares para los productores y los valores están afectados por los movimientos del tipo de cambio, en momentos en que el peso lleva varios días apreciándose.

La idea de la cartera de Energía sería elevar el precio del gas en boca de pozo a u$s 4,20 por millón de BTU. El valor definido por el mercado internacional es muy imprevisible, ya que pasó de u$s 11,5 en 2015 a u$s 6,78 en 2016. A ese precio -fluctuante y volátil-, en principio, es al que se lo quiere llevar en 2019, cuando los consumidores terminen pagando el 100% de la tarifa (excepto los patagónicos, que seguirán subsidiados hasta 2021). Los usuarios residenciales abonarán el 56% del valor del gas natural licuado desde el 1 de abril y el 62% desde el 1 de octubre próximos.

Así es que la vigencia de los precios que se implementarán en abril será de seis meses. En octubre también se produciría otro ajuste, aunque con la cercanía de las elecciones legislativas en ese mes, tal vez se demore.

La convocatoria a la audiencia busca, entre otras cuestiones, evitar las críticas de la oposición y eludir posibles trabas judiciales, como las que en 2016 demoraron los aumentos. Es que en agosto del año pasado (pleno invierno, cuando las tarifas se hacían sentir en los bolsillos de la población y los costos empresariales), la Corte Suprema de Justicia anuló las subas por no haberse realizado las audiencias públicas previas que correspondían. La intención, entonces, será no cometer el mismo "error" y dotar de legitimidad a este incremento.

La meta económica, por otro lado, es reducir los subsidios estatales y contribuir a la baja del déficit fiscal, más allá de intentar favorecer las inversiones en el sector con mejores precios para las empresas.

Toda persona o entidad interesada podrá participar e inscribirse en la mesa de entradas del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) -en Suipacha 636 de lunes a viernes de 10 a 17- o en los centros regionales del organismo. Habrá tiempo hasta 48 horas antes de la audiencia pública, que se reproducirá en forma simultánea en ocho ciudades del interior del país: Paraná (Entre Ríos), Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia (Tierra del Fuego), Rosario (Santa Fe), Salta y Santa Rosa (La Pampa).

Esta semana trascendió que las subas que se aplicarán en abril promediarán el 50% para los segmentos de mayor consumo, teniendo en cuenta los ajustes para la producción, el transporte y la distribución.