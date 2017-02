Obtienen u$s 635 millones para 4 plantas de energía

Un consorcio formado por Duro Felguera, Siemens y Araucaria Energy colocó el primer "Project bond" en 25 años por u$s 500 millones destinado para la construcción de cuatro plantas de energía.

La colocación la realizó Stoneway Capital Corporation, una compañía privada que tiene una contribución accionaria de Siemens AG, colocó los bonos –que vencen en 2027– y que serán aplicados para la construcción de cuatro plantas de energía térmica ubicadas en Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro.

El bono que tiene un cupón del 10% anual es el primero título privado destinado a financiar un proyecto en Argentina en 25 años. El último había sido emitido por IEBA en 1992 durante las privatizaciones de servicios públicos.

Según explicaron mediante un comunicado, la compañía que colocó el bono recibió ofertas por u$s 800 millones "confirmando la receptividad del mercado por las emisiones argentinas, tal como había sucedido durante las ultimas semanas con Pampa Energía, Genneia, Aeropuertos Argentina, y con el bono soberano liderado por el Ministro de Finanzas".

Además de los u$s 500 millones de deuda, Siemens y Stoneway aportaron u$s 136,5 millones como capital a riesgo, sumando un total de u$s 636,5 millones.

La operación también significa que el grupo asturiano Duro regresa al país después de la construcción de la central de Vuelta de Obligado. También había participado en la construcción de las plantas de ciclos combinados Manuel Belgrano y San Martín.