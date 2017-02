Menos becarios y más convenios con empresas y universidades, el nuevo plan para el Conicet

Para llegar a la meta de contar con 14 mil investigadores en el Conicet en 2020, la cantidad de becarios que ingresan anualmente a la institución no deberá sobrepasar los 450 por año, destacó el ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, en una rueda de prensa con periodistas en la que también participó el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto.

En los últimos diez años, el promedio de ingresantes a la mayor institución de ciencia y técnica en el país había crecido hasta llegar a los casi 1.000 becarios ingresados en 2015. Pero esta cifra “no es compatible con un crecimiento que garantice la calidad”, señaló el ministro. Como contrapartida, se impulsará que otras instituciones como el INTA, el INTI y las universidades co-financien las becas de investigación e incorporen más científicos a sus filas. “Existen 40 mil plazas en el sistema científico tecnológico argentino, y si bien el Conicet es el organismo más grande de investigación, no es el único en el territorio nacional”, destacó Barañao.

Hoy el Conicet “cuenta con unos 10.000 investigadores, lo que lo convierte en el organismo público nacional con mayor cantidad de empleados, más que la AFIP o la ANSES”, apuntó Ceccatto. “Argentina tiene tres investigadores cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA), uno de los ratios más altos de la región, pero aún bajo si se lo compara con países de Europa, donde hay seis investigadores cada mil”, precisó.

En cuanto a las becas asignadas para este año, cuyo recorte provocó un conflicto a fines de 2016 con unos 500 investigadores que no accedieron a ellas, “se estableció que se distribuirán en un 50% a temas estratégicos y tecnología y 50% a otras áreas de conocimiento a elección de cada investigador, y como mínimo el 30% de los cargos se distribuirá en áreas no centrales del país, para promover el federalismo”, precisó el titular del Conicet.

Para quienes no accedan a las becas, se establecerá un plan de inserción en otros organismos de investigación y de la administración pública. “Ya se está trabajando en el INTA y el INDEC. Hay muchas oportunidades ya que el nivel de profesionalización en la Administración Pública en Argentina es muy bajo, hay muy pocos doctores”, destacó el ministro Barañao, doctor en Química, ex becario del Conicet y único integrante del gabinete que proviene de la gestión de Cristina Kirchner.

Por otra parte, tras admitir que “el presupuesto fijado para el 2017 por el Congreso es inferior al ejecutado en los últimos años”, el ministro remarcó la necesidad de “aumentar la inversión privada en Ciencia y Tecnología”. En 2015, el presupuesto destinado al sector alcanzó al 0,6% del PBI (la meta era llegar al 1%) y “el 75% de esa inversión provino del sector público, cuando en otros países es al revés”, destacó.

Imagen de la toma del Conicet

“Queremos impulsar más convenios con las empresas, para promover la inserción de nuestros investigadores en el sistema productivo”, señaló Barañao. “Hay algunos casos interesantes, desde laboratorios como Glaxo a empresas de tecnología como IBM que están instalando centros de investigación y desarrollo en el país”, enumeró y apuntó que desde el Ministerio “existen numerosas alternativas de apoyo, financiación y vinculación tecnológica que no son aprovechadas por las compañías, muchas veces por desconocimiento o falta de difusión”. Como ejemplo, Ceccatto citó que “sólo una decena de compañías participan del programa de incorporación de Doctores por el que el Conicet paga el 50% del salario de estos expertos”.

Con todo, en 2016 hubo un récord de financiación por parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica (Anpcyt, dependiente del ministerio), con 5.300 proyectos financiados, un 13% más que el año anterior. La mayor parte de esos fondos provinieron de créditos del exterior, como el otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por u$s 50 millones, más otros u$s 45 millones del Banco Mundial y u$s 100 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Para este año, en la cartera de Ciencia confían en repetir el récord de financiación de proyectos privados y ampliar los programas de vinculación y transferencia tecnológica.

Entre las iniciativas más relevantes que impulsará el Ministerio este año se cuentan el programa “Pampa Azul” (lanzado en 2014), de investigación de los recursos de nuestra plataforma oceánica, y el Plan Bioeconomía (o economía sustentable), que promueve el cuidado de los recursos naturales y la producción en ciclo cerrado, reutilizando los desperdicios. También se está trabajando en la actualización del Plan Argentina Innovadora 2020, con la participación de consejos regionales que establecen qué temas y actividades son prioritarias para desarrollar en cada región del país.