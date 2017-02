Entidad de defensa del usuario vial denunciaría penalmente la suba de peajes

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) analiza realizar una denuncia penal contra el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” tras los incrementos en los peajes.



El coordinador de la entidad, Ricardo Lasca, advirtió que los aumentos “ya no se toleran más”, mientras consideró que con las subas, se busca ‘hacer caja a costa de los usuarios viales‘.



Así lo sostuvo luego de que el Gobierno nacional aprobara un aumento superior al 100% en las tarifas de peajes de los Accesos Norte y Oeste a capital, que a su vez tendrán cuatro franjas horarias segmentadas.



“Estamos analizando una acción penal contra el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos‘, alertó y criticó: “Es un aumento abusivo y disparatado”.



En ese sentido, argumentó: “El incremento lo termina pagando toda la comunidad, tenga o no auto porque se traslada al transporte y eso a los precios”.



“Ya no soportamos más aumentos”, insistió Lasca, en diálogo con radio ECO MEDIOS y puntualizó que el ajuste en el Acceso Oeste es el más grave porque ‘esa concesión, en su origen, iba a tener sólo un pago, pero ahora se paga dos veces, por eso se van a pagar 110 pesos, no 55‘.



Así, fustigó: ‘Los caminos son de dominio público. Es algo escandaloso. No damos más‘.



‘Estamos luchando contra la corporación política, que no representa a nadie‘, resaltó.



Con relación a las declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que el aumento de los peajes se debió al ‘acompañamiento de la inflación‘ y a evitar el colapso de tránsito, evaluó: ‘No habla del pobre tipo que tiene que ir a fichar, que es un empleado y no el dueño de la empresa, que puede llegar a la hora que quiera‘.



‘¿Ese tipo va a estar durmiendo al lado de la ruta para elegir a qué hora tiene que entrar a la Capital?‘, cuestionó, y se quejó: “En los países del primer mundo, el uso del auto se desalienta cuando hay un buen transporte público de pasajeros‘.



En tanto, apuntó: ¿Por qué ofrece la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento del 18 por ciento en cuatro cuotas o por qué el Gobierno nacional sube las jubilaciones un 13%?‘.



‘Las concesiones viales aumentaron todos los años, no estaban atrasadas‘, enfatizó.

