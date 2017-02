Cristina, denunciada por Arribas y Majdalani

Los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, denunciaron ayer en los tribunales federales de Comodoro Py una violación a la ley de Inteligencia a través de la cuenta de Twitter de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según publicó Clarín en su sitio web, se trata de una serie de mensajes enviados a esa red social el jueves 2 y viernes 3 de febrero, en los que, al resumir la semana en la que fue covocada a declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadio en la causa "Los Sauces", escribió lo siguiente: "El Sr. Arribas citado por el Congreso... dice en Comisión Bicameral de Inteligencia exactamente lo contrario a lo que escribió y firmó el 24 y ratificó Macri el 27 de enero".

"Revelación de secretos políticos y militares", dice la carátula provisoria puesta por la Cámara Federal porteña a la denuncia que por sorteo quedó radicada en el juzgado federal penal 5, subrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Ramiro González.

Fuentes judiciales dijeron que Arribas y Majdalani sólo pidieron investigar el hecho y que no acusaron puntualmente a la ex presidenta, aunque sí señalaron su cuenta de Twitter.

Arribas había concurrido al Congreso el 2 de febrero para dar explicaciones ante la comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia por la transferencia de dinero de alrededor de u$s 600.000 recibido en una cuenta suya desde otra vinculada al Lava Jato brasileño y el escándalo de corrupción alrededor de la empresa constructora Odebrecht.