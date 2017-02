Correo Argentino S.A. dijo en la Justicia que la de Kirchner fue

La polémica en torno a la condonación del Estado de una millonaria deuda a la empresa Correo Argentino S.A. subió de tono ayer, luego de que la compañía del Grupo Macri realizara una presentación judicial en rechazo al dictamen fiscal contrario al acuerdo con el Estado. Advirtió que esa deuda "no debió haber existido nunca", al señalar que el ex presidente Néstor Kirchner realizó "la peor estatización" en 2003.

El escrito fue presentado por el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, como descargo ante el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que catalogó el convenio con el Gobierno como "abusivo". Al respecto, en el texto presentado, la empresa sostuvo: "La propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo. Alcanza al 100% del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7% de interés". En la presentación, Correo Argentino S.A. advirtió que en el acuerdo con el Gobierno "no hay alternación alguna al orden público, ni se viola la ley de Ética Pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca". Cabe recordar que a raíz del dictamen de la fiscal, la oposición del Congreso citó al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a Franco Macri.

Más allá de la cuestión judicial, en el aspecto legislativo también hubo actividad nutrida vinculada al caso de Correo Argentino. Todos los bloques de la oposición cuestionaron, por separado y durante cinco horas y media, el acuerdo firmado en junio. Por el caso reclamaron interpelar al presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y Aguad. El oficialismo asistió en silencio a las críticas y prefirió no defender al Gobierno, concentrado en apurar la sesión para aprobar la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (de lo que se informa aparte).

Por impulso del Frente de Izquierda, la oposición también se unió para votar un apartamiento del temario e intentar aprobar las interpelaciones ayer mismo; pero era una apuesta difícil. Los cambios en el temario deben aprobarse con el apoyo de 3/4 de los presentes, es decir que ayer la oposición necesitaba 144 votos, pero consiguió 113. Cambiemos sumó a Darío Giustozzi, Franco Caviglia, Alberto Roberti y Gustavo Martínez Campos y con 79 votos logró resistir.

De todas formas, no pudo evitar la andanada de cuestionamientos por la quita del 98% de la deuda acordada con el Correo, que se mezclaron con críticas a los varios DNU del Presidente durante el receso legislativo.

Uno de los primeros en cuestionar el acuerdo fue el massista Felipe Solá. "No entiendo cómo no pidieron todavía la renuncia del ministro Aguad y una explicación concreta, satisfactoria, tal vez muy difícil de dar por parte del presidente Macri", observó. El neuquino Darío Martínez, denunciante de Franco y Mauricio Macri por los Panamá Papers, dijo: "Está claro que los argentinos en las elecciones han comprado un buzón y hoy tenemos que pagarlo dos veces. Primero con la condonación a su propia familia y después con el juicio que el grupo Socma ha iniciado al Estado argentino".