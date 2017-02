Trabajo apuesta a cerrar hoy el acuerdo salarial de bancarios y evitar el paro

Con la presión del anunciado paro de 72 horas a partir de mañana y tras el nuevo fallo judicial que ayer ratificó la orden a los bancos para que paguen el aumento salarial "puente" de 24,2% a su personal, el Ministerio de Trabajo convocó para hoy a la conducción de la Asociación Bancaria (AB) y a representes de las cámaras que agrupan a las entidades financieras en un intento por destrabar la negociación paritaria y evitar que se concreten la medida de fuerza.

En la audiencia de hoy, prevista para las 10:00 en la sede de la cartera laboral de la Avenida Callao, las partes buscarán sellar un entendimiento en línea con la propuesta elevada por el gremio en conversaciones informales, que establece un incremento salarial anual de 24% con la inclusión de una cláusula gatillo automática por inflación y el pago de un suplemento por el Día del Bancario. Hasta ayer, esa propuesta había sumado el consenso de las entidades agrupadas en Adeba (bancos privados de capital nacional), Abappra (bancos públicos) y ABE (banca especializada), pero era resistida por ABA (bancos privados de capital extranjero), confiaron fuentes de la negociación a este diario.

Desde algunos bancos evaluaban llevar al encuentro de hoy un planteo con algunos cambios respecto a la propuesta del sindicato que conduce Sergio Palazzo, aunque en el gremio ratificaron que "no hay acuerdo posible si no se garantiza el aumento del 24%". "Ya está casi todo consensuado, faltan muy pocos detalles que resolver. Si no se respeta eso, se cae toda la negociación y el paro es un hecho", ratificaron desde la Bancaria. Sin embargo, fuentes de la cartera laboral deslizaron la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria y forzar la suspensión de la huelga si finalmente las partes no logran un entendimiento.

Pero también esa alternativa podría ser resistida por el gremio en base a la ratificación de la medida cautelar de la Justicia laboral que ordenó a la totalidad de los bancos a pagar el incremento salarial a cuenta acordado el 23 de noviembre, pese a que no fue suscripto por dos de las cámaras sectoriales (ABA y ABE).

Justamente ayer la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó los recursos de ‘aclaratoria’ presentados por ABA y el Banco Central (BCRA) contra la cautelar dictada el 31 de enero y aseguró que las entidades financieras deben cumplir con el pago del aumento. "Son claros los términos de la cautelar dispuesta el 31 de enero último respecto de que los bancos deben cumplir todos los términos de lo firmado con la Asociación Bancaria (AB) en noviembre" pasado, señaló la Cámara en su resolución.

En la medida cautelar de fines de enero, la Sala de Feria de la Cámara había determinado que, aun sin estar homologado por el Ministerio de Trabajo, el aumento para los bancarios debía hacerse efectivo hasta que exista una sentencia definitiva. Los jueces entendieron que la "la actividad del Estado, reglada de control, debe operar esencialmente en dos aspectos: control de la representatividad de los firmantes y control de las cláusulas capaces de afectar la libre competencia o la economía en general", con lo que priorizaron la autonomía de las partes para negociar la paritaria.