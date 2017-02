Febrero 17 Workshop para ganar clientes

El 17 de febrero se llevará a cabo el workshop "El arte de encantar al cliente", dictado por las consultoras Be You y Total Rewards. Basado en la metodologuía de Atención al Cliente de Disney, busca desarrollar habilidades para potenciar las ventas y mejorar el contacto con el cliente mediante herramientas innovadoras. De 9 a 12.30 en Avenida Congreso 2171 1° piso, CABA.Más información:experience@beyou.com.arDeck, espacio que integra consultoría, comunidad y coworking, invita a la actividad abierta que tendrá lugar el 23 de febrero a las 18 en Gorriti 6046, sobre el uso correcto de los ingresos personales, con consejos para analizar la capacidad de endeudamiento y tips para realizar proyección de ahorros.Más información:hola@deck-co.comIAE Business School convoca a ejecutivos, emprendedores, artistas y creativos a inscribirse a los desayunos informativos para conocer los objetivos del Programa IN. El próximo se hará el 24 de febrero a las 9 en el Alvear Art Hotel (Suipacha 1036, CABA).Más información:mscherer@iae.edu.ar