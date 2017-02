El fracaso como un activo

Alan Brown y Valentina Sielecki, fundadores de Rockcycle, tienen 30 años. "Antes, estuve en otros proyectos en los que fracasé", cuenta Brown. "Parte del crecimiento es aplicar todos los conocimientos que adquirís cuando fracasás. Hay que entender que 1% es inspiración y 99% transpiración. Todos los planes tienen sus subidas y bajadas. Lo que es seguro es que no te harás millonario en menos en dos años".

En la Argentina, añade Brown, "el fracaso no está bien visto, a diferencia de otros países, en los que se ve como un activo. Para poder crecer y desarrollarse en la Argentina, hace falta dinero, vocación y tenacidad para entender los códigos de trabajo y devolución".

"Vivimos en una sociedad que mira las cosas que van bien, pero no el esfuerzo que demandó para alcanzarlo. Cuando te va mal, eso se transmite en aprendizaje, en desarrollo de capacidades nuevas", cierra.