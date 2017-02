Con quórum ajustado, Diputados debate ART

El oficialismo intentará hoy convertir en ley la reforma del régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Ajustado para el quórum, el interbloque Cambiemos espera poder iniciar la sesión a las 11 con ayuda de parte del massismo y del bloque Justicialista. El Frente Renovador, sin embargo, estará dividido y al menos media docena de sus integrantes podría no colaborar para abrir la discusión.

Facundo Moyano, Jorge Taboada y María Florencia Peñaloza, todos del interbloque massista, anunciaron que rechazarán a la iniciativa; mientras que tres de sus compañeros de bloque permanecían anoche indecisos: Felipe Solá, Horacio Alonso y Carla Pitiot. Este escenario obligará al oficialismo, que es minoría y no podrá sesionar sin ayuda de parte de la oposición, a ajustar sus cuentas al máximo.

Además de los massistas que no están de acuerdo con el proyecto por considerarlo inconstitucional, también rechazarán la iniciativa los diputados del PJ-Frente para la Victoria (a pesar de que los senadores del mismo signo fueron claves para que el proyecto consiguiera ser aprobado en la Cámara alta), del interbloque Progresistas y del Frente de Izquierda.

El proyecto establece la creación de comisiones médicas como paso previo ‘obligatorio y excluyente’ a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. Además, les fija a esas comisiones un ‘plazo máximo‘ de 60 días hábiles administrativos para expedirse, prorrogables por otro período igual.