Cristina, muy crítica de la familia presidencial

Tras permanecer 50 días en Santa Cruz, la ex presidenta Cristina Kirchner retomó ayer su actividad política en el Instituto Patria, en medio de las especulaciones sobre si se presentará en las elecciones legislativas de este año y previo a volver a declarar ante la Justicia, el próximo 7 de marzo.

La ex jefa de Estado, que había regresado a Buenos Aires el sábado pasado, se reunió en el Instituto Patria con su ex funcionario Oscar Parrilli y retomó sus críticas al Gobierno y al presidente Mauricio Macri por la polémica en trono al acuerdo por la deuda del Correo Argentino, cuando era administrado por el grupo Socma, propiedad de Franco Macri.

En su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner aprovechó para volver a fustigar a Macri, haciendo hincapié en el acuerdo entre el Gobierno y la familia presidencial para saldar la deuda del Correo Argentino mediante una quita millonaria. "Estatizar deudas del Grupo Macri es más argentino que el gol del Diego a los ingleses", escribió la ex mandataria al citar una frase de un texto del diputado kirchnerista Juan Cabandié que publicó recientemente en una pagina web.

A continuación, la ex presidenta mencionó varias frases más del legislador kirchnerista extraídas de ese artículo plagado de críticas al jefe de Estado y su familia.

Por otro lado, en la red social comentó que recibió en la sede del Instituto Patria al bioquímico Roberto Salvarezza y denunció que ese científico en julio del año pasado "fue elegido por los investigadores del Conicet como director del área de Ciencias Exactas", pero ocho meses después "continúa esperando el decreto de designación que debe firmar Macri"