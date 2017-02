El Ejecutivo avisó que no habrá fondos extra para los docentes

La discusión por los salarios docentes se metió de lleno en el encuentro que organizó ayer el Gobierno con los ministros de Economía de todas las provincias para discutir cambios en el régimen de coparticipación y la reforma tributaria.

En la previa al encuentro, realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que que "si sale el tema, vamos a hablar". Y del tema se habló: media hora después, entró a la reunión su par de Educación y Deportes, Esteban Bullrich.

Una vez que ocupó su lugar a la derecha de su par de Economía Nicolás Dujovne, Bullrich acaparó el micrófono y fue el centro de las consultas de los ministros provinciales.

"Hay bastante malestar de las provincias por algo que se había dicho y parece que no fue del todo claro. El Gobierno había explicado que iba a aumentar el fondo docente igual a la inflación, por lo que todas las provincias tomamos los valores de diciembre y le aumentamos un 17%. Sin embargo ahora explican que ellos lo anualizaron, y como en julio hubo un aumento importante, ahora ese porcentaje se licúa y el monto es casi similar al de diciembre. Es decir, aportan algo más de $ 1000 por maestro", explicó Osvaldo Giordano, ministro de Hacienda de Córdoba.

"Entiendo que fue un error comunicacional y no algo adrede, pero quedamos en una situación complicada porque quedó claro que no hay más fondos", agregó el funcionario mediterráneo.

Por su parte, el titular de Hacienda bonaerense, Hernán Lacunza, no quiso profundizar en el tema docente, pero afirmó que "como la Nación no paga los salarios, no va a participar de una paritaria nacional", con lo que echó por tierra cualquier intento de los gremios de tener una discusión con el gobierno central.

En la misma línea se manifestó el ministro de Finanzas, Luis Caputo. "Se habló del Fondo Docente y se debatió un ampliación, pero dejamos en claro que vamos a respetar lo presupuestado". Consultado sobre si hubo un pedido claro de parte de los ministros provinciales de más dinero para hacer frente a los aumentos de los docentes, el titular de Finanzas repitió: "Sí, pidieron más plata, pero dejamos en claro que vamos a respetar lo votado".

Mientras tanto, los gremios llevarán adelante hoy diferentes jornadas de trabajo en los colegios y ayer definieron que quieren seguir debatiendo.

"Unidad en las escuelas por mayor presupuesto para la Educación y por ningún docente por debajo de la línea de pobreza‘, fue la consigna que adoptaron en el encuentro de ayer en La Plata en el que estuvieron Roberto Baradel por Suteba; Mirta Petrocini de la FEB; Inés Russo de Sadop; Edith Contreras de UDA y Miguel Díaz de Udocba.