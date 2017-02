Las compras de divisas por parte de turistas saltaron 60% en enero

La compra de dólares para viajes al exterior se disparó 63% en enero pasado, en comparación con mismo mes del año pasado, primer mes calendario completo tras la eliminación del cepo cambiario en diciembre de 2015. La explosión en compras de divisas durante la temporada estival llega en un momento en el que el retroceso del precio del dólar en lo que va del año vuelva a encender el debate por la apreciación del peso. Ayer el dólar recuperó 3 centavos y cerró a $ 15,79, 2% por debajo del valor al que cerró 2016.



El Banco Central (BCRA) publicó ayer su informe sobre el mercado de cambios correspondiente a enero. El reporte resaltó que las operaciones pactadas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) resultaron en un déficit de u$s 2622 millones en el primer mes del año, lo que interrumpió tres meses consecutivos de superávit y generó el número negativo más importante desde la salida del cepo (de hecho, es el máximo desde octubre 2015 cuando el déficit llegó a los u$s 2758 millones).



Dos factores explicaron el resultado negativo en el MULC: la demanda por billetes y las compras de turistas que eligieron veranear fuera del país. "En enero, las compras brutas de billetes de u$s 2520 millones fueron concretadas por unos 967.000 clientes, cantidad similar a las que accedieron al mercado de cambios para adquirir billetes en moneda extranjera durante el mes inmediato anterior", explicó el BCRA en su informe. Si se le restan las ventas, las compras netas totalizaron u$s 1726 millones en billetes y u$s 220 millones en divisas (transferencias internacionales mayoristas).



Así, la "fuga de divisas" (formación de activos externos) sumó u$s 1945 millones en enero frente a los u$s 1574 millones de un año antes: un aumento del 23,5%. Playas brasileñas, balnearios uruguayos y tiendas chilenas también cumplieron su rol. El crecimiento fue aún mayor fue en la compra de divisas por parte de turistas, que pasó de u$s 803 millones a u$s 1309 millones entre enero de 2016 y el mes pasado. En un banco explicaban ayer que este año la fuga turista se concentró en enero, a diferencia del año pasado cuando ante la inminencia del fin del cepo los veraneantes adelantaron sus compras durante los últimos meses de 2015.



El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que elabora el BCRA y que se utiliza para medir qué tan caro o barato está el tipo de cambio promedió 87,7 puntos este mes, hasta el día 13. El índice marcaba 70 puntos el 16 de diciembre de 2015, último día del cepo, y saltó a 100 el día siguiente (cuando el índice sube la Argentina se abarata, por ejemplo para turistas extranjeros, y cuando baja se encarece).



El dólar cae 2,04% en lo que va del año, como resultado del ingreso de divisas por parte de exportadores agropecuarios y oferta de dólares de inversiones de no residentes (entraron u$s 407 millones, ver aparte).

Ayer, la divisa recuperó 3 centavos en las pizarras minoristas para cerrar en $ 15,79, según el promedio que releva la autoridad monetaria. En el mercado mayorista, mientras tanto, la divisa cayó 2 centavos y medio para terminar en $ 15,47. "El mercado spot se negoció ofrecido en la apertura presionado al igual que en las últimas jornadas por ventas de bancos oficiales que se sostuvieron durante toda la rueda, aunque en piso intradiario de $ 15,43 apareció algo de demanda que apuntaló la divisa hasta dejarla sólo 2,5 centavos por debajo del cierre de la previa", explicó un informe de Global Agro Brokers.



Las salidas opacaron un superávit comercial que en enero fue de u$s 1057 millones "como consecuencia de cobros de exportaciones por u$s 5090 millones (descenso de 4% interanual) y pagos de importaciones por u$s 4033 millones (suba de 23% interanual)", detalló el BCRA.



A pesar de todo, gracias a las colocaciones de deuda del Tesoro y otros emisores, durante el primer mes del año las reservas ganaron u$s 8115 millones, hasta terminar en u$s 46.887 millones. "El Tesoro Nacional tuvo ingresos de moneda extranjera por colocaciones de títulos por un total de u$s 9849 millones, entre las que se destacaron las colocaciones en mercados internacionales por u$s 7000 millones", dijo el BCRA.