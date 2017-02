Con más infraestructura se reactiva el Belgrano Cargas

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, recibió en el puerto de Buenos Aires dos nuevas locomotoras destinadas a la Línea Belgrano, que no renovaba locomotoras desde el año 1978. Esta incorporación de nuevo material rodante forma parte del Plan Belgrano, programa del gobierno nacional para el desarrollo de las provincias del norte y que tiene entre sus pilares, la recuperación del tren de cargas como alternativa de transporte para las economías regionales.

Un análisis de la Dirección de Informaciones y Estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario, calculó una importante baja en los costos logísticos en la venta de grano, mientras se realicen inversiones y mejoras en el sistema ferroviario en el norte de Argentina.

Un productor de Tucumán, distante a 830 kilómetros de los terminales de Rosario, obtiene un precio de venta por tonelada de soja de u$s 217, maíz en u$s 116 y trigo u$s105, con el costo de flete terrestre descontado.

Con el Ferrocarril Belgrano Cargas rehabilitado lograría un ahorro de costos de transporte y logísticos de u$s 19,92 por cada tonelada de granos.

Ese ahorro de costos equivale a que le aumente un 17% el precio del maíz, 9% el de la soja y un 19% el del trigo", detalla el estudio. "La reactivación del ferrocarril es una deuda pendiente con las economías regionales, porque trae oportunidades más competitivas de logística para potenciar la salida de nuestros productos al exterior. Sumada a las obras que ya estamos realizando en las vías, esta llegada de nuevo material rodante va a permitir seguir aumentando las cargas transportadas, la reducción de costos y la generación de empleo, fundamentales para el crecimiento del norte y de nuestra Argentina", dijo Dietrich.

Plan integral

La incorporación de las locomotoras forma parte del plan integral del gobierno nacional para reactivar los trenes de carga a partir de la compra de locomotoras y vagones, y la rehabilitación de vías, que están siendo financiados por un crédito de u$s 2.470 millones a partir del acuerdo con CMEC.

La compra total incluye 3500 vagones más 107 locomotoras, junto con repuestos, maquinaria, herramientas y contenedores. Las dos locomotoras que arribaron hoy se suman a las dos primeras que llegaron en diciembre para la Línea San Martín, mientras que del total de vagones ya llegaron al país 2530. El resto irá llegando en arribos sucesivos durante 2017, para ir incorporándose progresivamente para las 3 líneas estatales de carga –San Martin, Belgrano y Urquiza-.

Las obras en las vías contemplan la renovación de 1.600 kilómetros del ferrocarril Belgrano Cargas en seis provincias –Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe-; de los cuales los primeros 500 ya están en marcha, beneficiando a los productores de las provincias del norte, que quedarán vinculados en forma directa con los puertos exportadores del Gran Rosario.