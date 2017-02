Cambios laborales

Será clave comprobar con qué velocidad se implementan las modificaciones aprobadas en el nuevo convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta promovido por el Ejecutivo. El acuerdo permitirá reducir los costos de los servicios de perforación y completación (fractura, coiled tubing y wire line) de pozos no convencionales y contempla una reorganización de la jornada laboral en campos petroleros y en la metodología utilizada para liquidar los sueldos de los operarios.

Las horas extra empezarán a regir a partir de las ocho horas de trabajo. Se eliminaron para todo concepto las denominadas horas taxi, que eran las que los trabajadores pasaban en trailers y hoteles a disposición de la empresa. También se redujo el personal que deberá tener cada línea de operación. En casi todos los casos se incluyen reducciones en comparación con los afectados de forma actual. Para fractura, por ejemplo, la dotación no tendrá más de 16 personas contra las 23 que demandaban hasta ahora.

Para la jornada laboral, se establece el diagrama de 2x1 para los servicios especiales y de torre. Quiere decir que, por cada 14 días trabajados, habrá siete de descanso (hasta ahora, el régimen era de 7x7).

Se aclara que el trabajador "no recibirá ningún tipo de contraprestación salarial adicional" por el descanso entre jornada y jornada. Esto implicará la mayor poda en los recibos de sueldo de los empleados que se desempeñan en este rubro.

A su vez, en cuanto a la velocidad del viento permitida para realizar tareas de montaje y desmontaje de torre, se estableció el límite cuando el viento supere los 60 kilómetros por hora sobre el piso de trabajo, con "rachas 40% superiores". Asimismo, se fijó un régimen para concretar operaciones simultáneas de servicios a fin de agilizar la operación y ganar en eficiencia operativa.