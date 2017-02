Lousteau, Puerta, Juez y Del Sel, los embajadores que piensan en volver

En su genial novela "A sus plantas rendido un león", Osvaldo Soriano imaginaba la soledad de un cónsul argentino en Bongwutsi, un perdido país africano. Hasta que estallaba la Guerra de Malvinas y, a miles de kilómetros del archipiélago, libraba su propia batalla contra su colega diplomático inglés, en medio de una revolución ajena. Algunos de sus contemporáneos, no ficticios pero igual de aburridos en la lejanía, también sueñan con volver a su país. Ya sea para competir en las legislativas de este año, para preparar el terreno para 2019 o para retomar su carrera artística, al menos cuatro de los representantes políticos en el exterior podrían retornar en los próximos meses: de Washington, Martín Lousteau; de Panamá, Miguel Del Sel; de España, Ramón Puerta; y de Ecuador, Luis Juez.



"ECO va estar presente el año próximo", adelantó Lousteau el pasado diciembre en un acto del radicalismo porteño, en su primer regreso publicitado a su pago natal. Desde entonces, el anuncio del ex efímero ministro de Economía cristinista es una espina clavada en la estrategia oficial de Cambiemos de evitar volver a enfrentar en las próximas legislativas en la cuna del PRO a quien llegó al ballottage con Horacio Rodríguez Larreta. En una nueva visita, recién llegado ayer, el embajador comenzó otra ronda de consultas para definir su rol en los venideros comicios.



El embajador Juez fue el personaje de la semana pasada al lograr, en una sorianesca epopeya que incluyó un micro a 130 kilómetros por hora en una autopista, que un demorado Atlético Tucumán consiguiera una victoria futbolística ante el ecuatoriano El Nacional. Su renovada fama molestó en una Córdoba convulsionada para una unidad en Cambiemos, siendo un distrito clave en la victoria de 2015, con muchos caciques de la UCR con ganas de jugar (Ramón Mestre, Mario Negri y Oscar Aguad) gobernada por un peronista aliado de la Casa Rosada, Juan Schiaretti. "Yo haré lo que el Presidente (Mauricio Macri) decida", contó el propio Juez en FM Cultura el domingo, al especular con una vuelta para sumarse a una boleta. Y mandó un aviso a sus coterráneos mediterráneos: "Muchos ya me dan por exiliado, pero les digo: ‘No voy a jubilarme como diplomático".



"¿Y usted será candidato?", le preguntó Infobae. Puerta no disimiló sus ganas de volver a la Cámara alta: "A senador, y dedicado a mi tarea primordial: reconstruir al peronismo". El ex Presidente por 24 horas lo avisó en octubre del año pasado. Amigo personal de Macri, al punto que llegaron a compartir domicilio en Misiones, recibirá al Jefe de Estado la semana que viene en España. Pero en la política doméstica se inclinó por Sergio Massa. Por lo que podría convertirse en un Lousteau 2.



"En diez meses pude ver a mis hijas sólo ocho días. Además, extraño mi casa". De esta forma, en el diario La Capital de su Rosario, hace un mes Del Sel adelantó su pronta despedida de Panamá. Un regreso no a la política, luego de quedar a poco de ser gobernador santafecino, sino al humor con el trío Midachi. En la Cancillería de Susana Malcorra, esa embajada, es la única vacante que confirman se abrirá de acá a abril. Su reemplazo sería un diplomático de carrera, a menos que haya algún pedido presidencial.