El Gobierno activa el plan de transformación productiva para reducir la pérdida de empleos

A tres meses de su lanzamiento, el Gobierno comenzó ayer a mostrar los primeros frutos del plan de transformación productiva. Una empresa nacional que fabricará heladeras de alta gama comenzará en los próximos días a entrevistar operarios despedidos de otras compañías para incorporarlos a su planta y hay otras 20 firmas con proyectos de ampliación/reconversión con potencial para sumar hasta 1000 trabajadores más, anunciaron ayer de manera conjunta los ministerios de Producción y de Trabajo.



En una rueda de prensa, los secretarios de Transformación Productiva, Lucio Castro, y de Trabajo, Ezequiel Sabor, precisaron que la compañía Visuar Samsung es la primera en ingresar al programa y comenzará a entrevistar a ex trabajadores de Banghó (hoy vence la conciliación obligatoria y quedarían 180 empleados despedidos), Alpargatas e Informática Fueguina para incorporar más de 200 personas en una planta que estará radicada en el Parque Industrial de Cañuelas y que fabricará heladeras de alta gama. La inversión prevista alcanza los $ 960 millones. "Es el comienzo del camino. Hay otras 20 empresas en proceso de entrar al programa que podrían darle empleo a unas 1000 personas", afirmó Castro.



Uno de los objetivos primordiales del programa es que el Estado funcione de nexo entre las empresas que buscan reconvertirse y, en ese proceso, deshacerse de personal, y las firmas "dinámicas" que cuentan con proyectos de inversión y que requieren incorporar trabajadores. En ese proceso, desde la cartera laboral se le ofrece a las personas despedidas un seguro de desempleo ampliado, que consiste en que durante 6 meses cobran el 50% de su último sueldo. Además, el Gobierno le ofrece a la empresa que necesita tomar gente hacerse cargo de parte del sueldo de ese trabajador durante un plazo máximo de 9 meses (el monto de un salario mínimo, hoy de $ 8060) y también le otorga facilidades financieras.



En el caso de Visuar Samsung, aún no está definida la letra chica del acuerdo, pero deberá comprometerse a mantener esos empleados por un año. A su vez, desde Trabajo se les facilita capacitación a los trabajadores que ingresen a la nueva empresa.



"Es importante aclarar que con este programa no estamos dejando que el trabajador salga al mercado, sino que le estamos buscando la posibilidad de que encuentre otro empleo", aseguró Sabor. En el Gobierno están convencidos de que con el trabajo que están realizando, a la larga serán más los empleos creados que los perdidos.



De las 20 empresas que se encuentran en el proceso de aprobación de sus planes de inversión, la mayoría son industriales.



No es condición para ingresar al programa tener un plan de reconversión, sino contar con un plan de inversión que pueda sumar trabajadores que otra empresa dentro del programa necesita despedir.



Los funcionarios que presentaron los avances del plan afirmaron que está por concretarse el ingreso de una firma que produce computadoras y que busca reorientar su negocio hacia los servicios tecnológicos.



En los casos de los fabricantes de PCs o laptops, lo que ocurre es que en marzo comienza a regir la eliminación del arancel del 35% a la importación de estos productos, lo que dejará fuera de competencia a muchas firmas locales. Es también el caso de Banghó.