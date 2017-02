Blanqueo, dólar y los desarrollos en fondos comunes que entusiasman al Gobierno

La economía es, en parte, voluntarista". Quien señala esto tiene, en gran medida, una importante cuota de responsabilidad en impulsar la actividad económica, pero advierte que no quiere el on the record justo ahora. La fuente, forma parte del gabinete económico y suele asistir a los nuevos cónclaves de los que dimos cuenta en esta columna hace 15 días. En esas reuniones, de las que participan entre otros el titular del BCRA, el jefe de la AFIP y varios ministros, los referentes han sabido sopesar los datos positivos que trajo la economía en los últimos días. El dato de inflación de 1,3% del Indec para enero es, quizás, el último que fue celebrado vía mail, si bien ya contaban con un adelanto de comienzos de semana.



Pero lo que comienza a inquietar es lo que viene. En la semana, se conoció que el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) que conforman los 40 principales bancos del planeta tuvo palabras de desconfianza para la Argentina. El IIF analizó las fortalezas y debilidades de los países emergentes para hacer frente a la ‘tormenta Trump’ y ubicó a la Argentina entre las naciones más vulnerables. Advirtieron por el bajo nivel de reservas y la todavía frágil calidad institucional, que puede comprometer la llegada de inversores extranjeros.



La entidad elaboró en un ranking donde evaluó cinco factores de riesgo. Por un lado, la exposición de cada país a la economía estadounidense; pero también, la valoración de sus activos, la necesidad de financiamiento, el nivel de reservas y la calidad institucional. La sorpresa es que bajo estas premisas, la Argentina comparte el ‘podio’ con Chile, China, Egipto, Indonesia y Ucrania como las más vulnerables al contexto internacional. En la misma línea, el reporte advierte que el nivel de reservas del país para poder hacerle frente a una tormenta financiera es bajo, mientras que la necesidad de crédito externo se mantiene elevada. Al mismo tiempo, el elevado déficit fiscal aparece como una debilidad tanto para Argentina, como para Brasil, India y Egipto.



Cierto es que los funcionarios del Palacio de Hacienda todavía cuentan los dólares del blanqueo con entusiasmo. Las nuevas proyecciones hablan de un resultado cercano a los u$s 120.000 millones. LA confianza viene dada por los saldos previos: hasta fines de diciembre, son u$s 97.842 millones producto del blanqueo de cuentas bancarias en el exterior y de efectivo en el país.



La fuente señala que en las semanas de enero las operaciones se frenaron, pero que en febrero retomó algo del ritmo perdido, principalmente los asuntos que quedaron pendientes, sobre todo inmuebles.



Parte del Gobierno incluso guarda expectativas positivas para los últimos días de la suscripción de los fondos comunes. En ese juego existe un sector que se encuentra agazapado y que podría derivar la friolera de u$s 2500 millones a la economía real. Grupo Cohen, Banco Mariva, Axis, Consultatio, Allaria Ledesma, KBR-Group, Compass Group, Frávega, Magna, AD Cap Securities, Magna, Bacs, Irsa, Ribera, Pampa Energía, SBS, Quinquela, Predial, Grupo Monarca, MegaInver, Argencons, GnvGroup, Onix Portland, Grupo Pegasus, Rukán, Balanz, First Capital, Bach Capital son algunos de los encargados de poner en marcha los ‘fierros’ de la industria.



En el Gobierno siguen de cerca y con entusiasmo aquellos que están atados a la economía real. Uno que fue celebrado en particular por el impulso que significará para un sector clave, fue el fondo común de inversión cerrado Gainvest Gas Natural 3.0 Infraestructura, el cual se propone captar u$s 70 millones del sinceramiento fiscal para dirigirlos a proyectos energéticos promovidos por el Grupo Galileo.



El lanzamiento de la colocación, ya aprobada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), se realiza en conjunto con la administradora INTL Gainvest, el agente colocador INTL CIBSA y el Banco de Valores, que actúa como custodio. Con la oferta del fondo se abre la oportunidad de invertir desde u$s 250.000 en la aplicación de las tecnologías de Gas de Tercera Generación o Gas 3.0 de Galileo y obtener una renta en dólares durante 5 años, además de la ventaja de eximirse de las penalidades del 10% y el 15%, impuestas por el régimen exteriorización de capitales Ley 27.260. El período de suscripción se extiende hasta el 14 de febrero, mientras que el de liquidación e integración vencerá el día 16.



La agenda del Fondo estará marcada por tres proyectos Gas 3.0 que ya están siendo ejecutados por la compañía en el aprovechamiento de pozos no conectados al sistema de distribución nacional: por un lado, la incorporación de nuevo gas natural argentino a través de la captura del venteo y del desarrollo de áreas remotas.



Por otro, la licuefacción del gas natural en los pozos para su posterior transporte y/o distribución a través de la tecnología de "gasoducto virtual". Por último, la generación de energía eléctrica mediante el consumo de gas natural licuado (GNL).



Según los expertos, el Fondo resulta atractivo porque la captura del venteo introduce un cambio radical en la producción petrolera, puesto que elimina el desperdicio de gas natural y el impacto ambiental asociado a su liberación a la atmósfera durante los períodos de ‘testing’ o en la fase de producción de los pozos.



Con esta iniciativa, la firma espera incorporar recursos gasíferos que hasta el momento ni siquiera son contabilizados como reservas.



El segundo desarrollo guarda el objetivo de distribuir esos recursos localizados en áreas remotas y fuera del alcance de los gasoductos. Para lograrlo, estaciones móviles licuarán el gas natural en el área de los pozos para convertirlo en GNL y habilitar su transporte carretero en cisternas criogénicas.



La asociación entre esta modalidad de transporte de gas sin tuberías y la producción de GNL, permitirá inyectar nuevo gas en los gasoductos troncales, así como también distribuirlo con una logística idéntica a la de los combustibles líquidos.



Con esto último, se procura gasificar a poblaciones aisladas en zonas rurales, a las que sería imposible llevar gas de otra forma, disponer de gas todo el año en industrias y reemplazar a los combustibles tradicionales, más contaminantes y costosos, en el transporte de cargas y en la generación eléctrica.



En ese marco y como punto de partida de un amplio proyecto de generación a nivel nacional, el tercer proyecto se propone construir una central termoeléctrica alimentada por GNL que garantizará el flujo inicial de capital de los proyectos de captura de gas, licuefacción y transporte.



Por supuesto, la ecuación energética sigue siendo importante, ya que en los últimos años, la Argentina importó energía por más del 50% de las reservas del Banco Central. Según el economista Alieto Guadagni, la Argentina es uno de los pocos países del mundo caracterizados por su gran dependencia del abastecimiento energético de origen gasífero.