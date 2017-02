El Gobierno reabre bonos en pesos a tasa fija, que ya subieron hasta 7%

El Ministerio de Finanzas anunció el viernes que esta semana reabrirá las emisiones de Bonos del Tesoro (Bontes) en pesos a tasa fija con vencimiento en 2021, 2023 y 2026 (cuyos tickers son TO21, TO23 y TO26, respectivamente). Esos títulos serán incorporados al índice GBI-EM del JP Morgan (que monitorea la deuda soberana en moneda local de 15 países emergentes) el 28 de este mes, con una ponderación de 1,16%. La inclusión es importante porque varios fondos internacionales invierten sus capitales replicando a ese índice.



El banco de inversión tomó la decisión de incluir estos bonos soberanos en su índice GBI-EM el 5 de enero pasado, luego de que el Gobierno eliminara el encaje de 120 días para los capitales provenientes del exterior. Como consecuencia, desde que empezó el año, los bonos en cuestión tuvieron subas importantes: el TO21 anotó un alza de 7,48%, al pasar de $ 107 a $ 115; el TO23 escaló 5,61%, desde $ 99,90 hasta $ 113,90; y el TO26 acumuló una ganancia de 7,71%, ya que arrancó enero en $ 99,50 y cerró el último viernes a $ 115,25.



Si bien el impacto de la anunciada entrada de los bonos al índice GBI se vio en los precios, el volumen de negociación no mostró demasiado movimiento, debido a que estos títulos tienen poca liquidez porque se operan entre "manos grandes", como las llaman en el mercado.



En ese marco, fuentes del Ministerio de Finanzas dijeron a este diario que la reapertura de estas emisiones no está relacionada con el ingreso de los títulos al índice GBI-EM, sino que busca aportar liquidez a la curva de bonos en pesos a tasa fija, debido a que creen que esa es la preferencia del mercado.



Los títulos que ahora se reabren fueron colocados originalmente en octubre del año pasado y tuvieron buena demanda, especialmente de inversores extranjeros, que tienen un horizonte de inversión de mediano plazo. "En aquel momento, la tasa americana estaba muy baja y los rendimientos ofrecidos por estas colocaciones fueron muy atractivos para los inversores extranjeros. Hay que ver qué demanda tendrían si la tasa americana sube", explicó Gustavo Neffa, socio de Research for Traders. El año pasado, el TO21 se colocó con una tasa fija de 18,20%; el TO23, de 16%; y el TO26, de 15,50%.



Sobre la reapertura de esta semana, Neffa comentó: "Es un mercado para institucionales y, sobre todo, para inversores extranjeros. No es para el inversor minorista argentino sino para los que miran a mediano plazo". Consultado sobre si la nueva emisión, combinada con el ingreso el índice GBI-EM, puede llevar a más alzas en los precios de los títulos en el mercado secundario, el director de Research for Traders consideró que "es muy difícil que sigan subiendo".



En un informe de Portfolio Personal, la consultora analizó la reapertura y afirmó: "La caída en la inflación parece estar desluciendo un poco a los [bonos] ajustables por CER, al menos en comparación con los de tasa fija o variable. De hecho, parece que el Gobierno aprovechará este escenario, con una reapertura de las emisiones en pesos a tasa fija ya colocadas".



Con respecto al interés por los activos en moneda local, Gustavo Neffa sostuvo: "Hay un exceso de dólares y el Banco Central está tratando de hacer converger las expectativas de inflación a la baja por medio del manejo de la tasa de interés, con lo cual, la demanda por los activos en pesos se fortalece. Nosotros recomendamos los bonos en pesos ajustables por CER, pero, para quien elige invertir en tasa fija, estos títulos son una buena opción".