Se necesitaron $ 92.391 en enero para cubrir el costo de la canasta de un profesional ejecutivo

La inflación medida por la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 2,1% en enero y acumula un alza de 34,2% desde el mismo mes de 2016. Así surge de un relevamiento realizado por la Universidad del CEMA, en el que detalla que el costo de esta CPE alcanzó un valor de

$ 92.391 o u$s 5810 en el primer mes del año.

Doce meses atrás, la canasta cotizaba a

$ 68.823 que equivalían a u$s 5042, "lo cual implica que el costo de la CPE aumentó 15% en dólares en los últimos 12 meses", resaltan desde la UCEMA. Cuando empezó este relevamiento, en marzo de 2008, el costo de la canasta era de $ 11.786 o u$s 3730. Desde entonces, la CPE se encareció 684% en pesos y 56% en dólares.

El capítulo de esparcimiento mostró la mayor suba del mes (5,5%), impulsado por los servicios asociados al turismo. Alzas superiores al promedio se registraron en equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) y vivienda y servicios básicos (2,8%), a pesar de que las tarifas no registraron subas. El incremento en los combustibles llevó a que el rubro de transporte y comunicaciones aumente en 2%. Por su parte, los alimentos y bebidas ascendieron 1,6%.