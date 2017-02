El Gobierno le reclama a YPF que inicie el proceso de venta de sus acciones en Metrogas

El futuro de YPF como principal accionista de Metrogas quedó condicionado por el Gobierno a través de una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que solicita la "adecuación" de la composición accionaria de la mayor distribuidora de gas del país en consonancia con el plazo previsto por la Ley de Emergencia y en cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 24.076. Traducido, YPF tendrá que analizar una eventual desinversión en una firma con 2,2 millones de clientes en Capital Federal y GBA, donde posee 70% de Gas Argentino (GASA), holding controlante de Metrogas. El 30% restante se lo reparten ANSeS (8,13%); el personal (10); y acciones que cotizan en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York.



Según parte del artículo 34 de la mencionada ley "ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador habilitado como transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o controlante de los mismos, podrán tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el Artículo 33 de la Ley N´ 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora".

Como YPF cumple con esos requisitos y Metrogas es una empresa distribuidora, el organismo oficial le está pidiendo que reduzca su tenencia accionaria en la empresa de gas o bien ponga en venta sus acciones. El pedido fue dirigido a Metrogas y por eso su directorio eludió elaborar una respuesta amparándose en el control societario de YPF. Por lo tanto, sus abogados dieron traslado del reclamo a YPF. De hecho, el comunicado enviado a la Bolsa de Comercio agrega que "la sociedad ha presentado un pedido de vista a los efectos de conocer los antecedentes del requerimiento del Regulador y, por considerar que lo solicitado atañe principalmente a su accionista mayoritario, le ha dado traslado a los efectos de que adopte las acciones que considere oportunas".

Desde YPF prefirieron no hacer declaraciones al respecto, aunque ya se inició un proceso de especulaciones sobre la forma en que se termina de adecuarse a la decisión del Gobierno. También hubo tranquilidad en su directorio al tener en cuenta que la resolución del Enargas no especifica plazos sino que da comienzo al proceso de adecuación del capital. También se iniciaron especulaciones sobre si YPF deberá vender todas sus tenencias o reducirlas a menos del 50%.

A principios de diciembre, El Cronista dio cuenta de un plan oficial para reprivatizar Metrogas y venderla, en lo posible a un grupo extranjero para sumar jugadores al mercado energético. Ya en ese momento, se sostenía que la situación legal de YPF en Metrogas no era normal y se encontraba alejada a lo dispuesto por las normas.

Por eso, la orden del presidente Mauricio Macri al equipo encargado del mercado energético fue regularizar "cuanto antes" la situación. Que se encuadre en la Ley 24.075, sancionada en 1992, que prohibe a una empresa productora y transportadora como es YPF asumir el control de una compañía distribuidora como lo es Metrogas. El capítulo 34, referido a las limitaciones, fue incluido "para evitar conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias".

Sin embargo, en 2013, el kirchnerismo permitió el ingreso de YPF al control total de Metrogas mediante la Resolución 1/2566 D firmada por el entonces interventor del Enargas, Antonio Pronsato, en la cual se argumentó que "no existen obstáculos que impidan aprobar la compra". Se dijo que los objetivos de la Ley del Gas no eran violados por YPF y que la operación "redundará en un sustancial beneficio para el usuario del servicio de distribución de gas natural ya que permitirá aplicar a Metrogas una gestión responsable, no solo en lo económico-financiero sino también asumiendo principios sociales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y futuras". Pero cuando el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, asumió, designó a un ex titular de Metrogas y por ese momento a cargo del área de gas de YPF, al frente del Enargas. Desde ese puesto, David Tezanos reemplazó a Pronsato y trató de cumplir con la premisa de recuperar la institucionalidad del ente.