Syngenta aumenta sus ventas en Argentina

Mientras a nivel mundial atraviesa un proceso de adquisición por parte de ChemChina, la compañía suiza Syngenta puede proyectar buenos resultados en la Argentina.

Producto de las políticas agropecuarias adoptadas por el Gobierno de Cambiemos hacia fines de 2015, la compañía elevó sus ventas un 29%, impulsado sobre todo por la venta de semillas. "Las reformas llevadas adelante por el gobierno argentino en apoyo de la agricultura condujeron a la recuperación de la inversión por parte de los agricultores, de manera que nuestras ventas aumentaron 29%", explicó el CFO de la compañía, Mark Patrick en conferencia de prensa.

A nivel mundial, sin embargo,

las ventas de la compañía cayeron de u$s 13.411 millones en 2015 a u$s 12.790 millones en 2016, con una reducción proporcional de las ganancias, que pasaron de u$s 2777 a u$s 2659 millones. Las razones de la caída se deben principalmente a los relativos bajos precios de los granos y a factores climáticos negativos que hubieron en algunas regiones. Según la empresa, incluso en América latina (Latam) donde las ganancias retrocedieron un 9%, las ventas de semillas en esta región crecieron un 12%, al pasar de u$s 400 millones a u$s 448 millones.