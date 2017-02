Pasajes a Tel Aviv

Casado con la belga Eliane Krap, que también posee la ciudadanía israelí, el ex presidente Alejandro Toledo había comprado dos pasajes para viajar ayer de EE.UU. a Tel Aviv, según versiones periodíticas en Lima. Cuando el ex presidente peruano quiso justificar el dinero recibido a través de empresas offshore para la compra de inmuebles en su país natal como ingresos de una indemnización a su suegra por el Holocausto, fue desmentido por uno de sus ex compañeros de fórmula, David Waisman. Mientras el empresario peruano-israelí Josef Maiman, íntimo amigo de Toledo, es acusado de ser su testaferro en el entramado de las empresas offshore.