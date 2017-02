El Gobierno abre la discusión por la nueva ley de Coparticipación Federal

La Casa Rosada será mañana el epicentro de una de las discusiones más complejas que el Gobierno intentará llevar adelante con las provincias. Veinticuatro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas se reunirán con el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, para comenzar a discutir lo que intentará ser una nueva ley de Coparticipación Federal.



Fuentes de varias provincias consultadas por El Cronista explicaron que no hubo detalles ene la convocatoria, más allá de "empezar a discutir sobre la coparticipación".



Desde el entorno de Frigerio dijeron que "es sólo el principio" de la discusión y que se llevarán adelante "más encuentros con diferentes especialistas y tributaristas de renombre".



Además, desde el Ejecutivo nacional propondrán al tema como "una pata más de ley de responsabilidad fiscal para las provincias"; norma que prevé metas de gastos y déficit para los distritos.



Aunque aún no comenzó la discusión, los gobernadores ya dejaron entrever que seguirán de cerca el accionar del gobierno central respecto de la provincia de Buenos Aires.



En ese marco, ejemplifican con la diferencia entre el distrito gobernado por María Eugenia Vidal, en donde ya comenzaron a recibir el 15% adeudado por coparticipación, que las provincias lograron recuperar vía un fallo de la Corte Suprema; y lo que sucede con Santa Fe, que fue una de las tres que obtuvo la sentencia del máximo tribunal, y aún mantiene reuniones con el gobierno para acordar un mecanismo de pago.



A esto se le sumó que en estos días Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias, afirmó a Télam que Buenos Aires recibirá "al menos un 35% más que ahora", aunque aclaró que "ninguna provincia va a recibir menos de lo que recibe" actualmente en el reparto de impuestos.



Desde la cartera que comanda Frigerio buscan bajar un poco el tono de la discusión antes de que empiece y explicaron que "ninguna provincia va a resignar, la idea es buscar un esquema donde nadie reciba menos y ver quién es el que recibe más".



La intención que hasta ahora adelantaron los funcionarios de Interior es la de "terminar con los coeficientes fijos" e ir hacia un esquema en el que se pondrá el eje en la "capacidad recaudatoria". El conflicto que se puede generar con este esquema, es que la provincia de Buenos Aires, como la Ciudad Autónoma, arrancan la discusión con mayor ventaje respecto a la capacidad de aporte vía cobro de impuestos de otros distritos.



En ese sentido, Caballero explicó a Télam que ya se establecieron "las bases y la metodología con la que se va a trabajar: es una ecuación entre el gasto consolidado de cada Estado y cuánto tendría que recibir de la renta nacional ese nivel de gobierno o jurisdicción. La capacidad fiscal es capacidad de recaudación, porque hay provincias que prácticamente no hacen nada en recaudación tributaria y recaudan muy poco de su potencial recaudatorio".



En la actualidad, Buenos Aires recibe 19,93%; Córdoba 9,22%; Corrientes 3,86%; Chaco 5,18%; Entre Ríos 5,07%; Formosa 3,78%; Mendoza 4,33%; Misiones 3,43%; Salta 3,98%; Santa Fe 9,28%; Santiago del Estero 4,29% y Tucumán 4,94%; la Ciudad 3,75%; Chubut 1,38%; Jujuy 2,95%; La Pampa 1,95%; La Rioja 2,15%; Catamarca 2,86%; Río Negro 2,62%; San Luis 2,37%; San Juan 3,51%; Santa Cruz 1,38%; Neuquén 1,54% y Tierra del Fuego, 0,7%,



Por otra parte, el Ejecutivo adelantó que la nueva ley podría entrar al Congreso una vez que hayan pasado las elecciones legislativas de octubre.