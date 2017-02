Lava Jato: Israel no permitirá el ingreso del ex presidente Toledo

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció que no permitirá el ingreso del ex presidente peruano Alejandro Toledo en caso de que quiera ingresar a Israel. "Toledo será autorizado (a ingresar) en Israel únicamente cuando sus asuntos pendientes en Perú estén solucionados", aclaró un vocero, luego de que Lima alertara a Tel Aviv que Toledo presumiblemente viajaría ayer a ese Estado procedente de Estados Unidos. Horas más tarde, las autoridades aeroportuarias en Tel Aviv señalaron que no se había producido el arribo de Toledo, a quien la Fiscalía peruana acusa de haber aceptado supuestos sobornos de u$s 20 millones de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que solicitó su prisión preventiva por 18 meses y ofreció una recompensa equivalente a u$s 33.000 a quien facilite su detención, independientemente del país en el que se produzca.



Aunque Interpol lanzó una alerta roja para 190 países, cada Estado es soberano de capturar o no al ex mandatario. Dado que Perú no tiene un tratado bilateral de extradiciones con Israel, es clave que no le permitan el ingreso sino después su extradición sería un trámite muy complejo. En Estados Unidos, donde Toledo es profesor en la Universidad de Stanford y tiene la condición de residente, la justicia requirió a Perú mayor documentación antes de proceder a su eventual detención. El ministro peruano del Interior, Carlos Basombrío, explicó que esa documentación se entregará en el transcurso de hoy lunes pero temió que en el ínterin, "Toledo se puede escapar a cualquier lugar".



La Fiscalía le imputa a Toledo los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber cobrado los sobornos a cambio de favorecer durante su presidencia (2001-2006) a la constructora Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.



El ex mandatario de 70 años negó haber recibido sobornos y consideró que se trata de una persecución política. Su nuevo abogado, Heriberto Benitez, dijo que se comunican telefónicamente y evalúan pedir un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto la prisión preventiva solicitada por la justicia.



Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado u$s 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Con la sombra del ex presidente Alberto Fujimori que cumple condena en prisión por cargos de corrupción, Toledo siempre se mostró orgulloso de sus orígenes humildes, diciendo que "tengo el doctorado en Economía en Stanford, pero lo más importante es que tengo el doctorado de la pobreza extrema".



Un sondeo hecho entre el 8 y 10 de febrero para el diario El Comercio indica que el 90% de los peruanos cree que Toledo es culpable de –supuestamente– haber recibido el soborno y el 86% está conforme con que la Justicia peruana haya ordenado capturarlo y encarcelarlo de manera preliminar.



Mientras tanto, en Brasil se espera que haya una nueva escalada de la operación Lava Jato, que reveló el mayor escándalo de corrupción del país. Los fiscales investigan si el presidente Michel Temer y otros políticos –varios pertenecientes a su partido, el centrista PMDB–, participaron en la red de sobornos y desvíos multimillonarios de fondos públicos.