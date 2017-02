Autos eléctricos, la próxima revolución industrial a la que apuesta el mercado

No corren tiempos fáciles para las grandes compañías mineras internacionales. Con un mercado mundial de commodities que sufre desde hace dos años un escenario de mucha volatilidad, las acciones de los principales grupos del sector también han tenido que lidiar con subas y bajas pronunciadas. Y por más que en los últimos meses la tendencia sea al alza en los mercados financieros, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a impactar a nivel mundial la política económica del nuevo gobierno de Estados Unidos. Todavía, para todas las mineras, Donald Trump tiene mucho de misterio, aunque también de esperanza.



De todas formas, las mayores expectativas del sector están puestas más allá del corto y mediano plazo: en los próximos 10 a 20 años, varios de los principales commodities minerales podrían beneficiarse de una demanda muy superior a la actual, gracias a la revolución industrial que acaba de comenzar.



Se trata del impulso a la fabricación de autos eléctricos que, según los especialistas, sería capaz de llegar a cubrir casi un 10% del parque automotor mundial para el año 2035, según un informe de la minera BHP Billiton, la más grande del mundo.



Si esta es una excelente noticia para quienes defienden la urgencia de aplicar medidas contra el recalentamiento global, lo es mucho más para las compañías mineras y los inversores que conserven acciones del sector en sus portafolios.



Pero no todos los minerales van a beneficiarse de este boom que está por llegar. Cobre, litio, cobalto y grafito son los productos básicos imprescindibles para la fabricación de vehículos eléctricos. Por eso, los países que lideran la extracción y exportación de estos commodities también deberían vivir una revolución económica interna, que en varios casos podría ser similar a la que le tocó a Arabia Saudita y a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico a partir de los años 1930.



Bolivia es uno de los que más expectativas alberga para este futuro que está a la vuelta de la esquina. Porque la mitad de las reservas mundiales de litio están en territorio boliviano, un componente necesario para que funcionen las baterías eléctricas.



El mercado de baterías de litio ha ido creciendo a razón de más de un 20% anual durante los últimos años, pero la compañía japonesa Mitsubishi estimó que la demanda superará a la oferta en los próximos 10 años. Tesla, el mayor constructor de autos eléctricos del mundo, tiene previsto fabricar 500.000 vehículos por año en 2020 (¡dentro de 3 años!), para lo cual inaugura este año su planta propia de baterías, en el Estado de Nevada.



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las reservas mundiales de litio alcanzarían para fabricar baterías durante 350 años. Pero hoy, el gran problema al que se enfrentan las mineras (y los inversores) es la rapidez a la que avanza el boom de los autos eléctricos, frente a lo que tardan en ponerse en marcha los nuevos yacimientos mineros. Esto explica por qué el precio spot de la tonelada de litio en China pasó de valer u$s7.000 en 2015 a más de u$s20.000 un año después.



Para evitar este verdadero cuello de botella, la producción de litio crece de manera sostenida en otras partes del mundo, como la Argentina y Australia, pero los especialistas sostienen que el abastecimiento va a seguir sufriendo por estos desequilibrios entre la oferta y la demanda.

Otros minerales

Sin embargo, las baterías eléctricas no solo contienen litio, sino que además incluyen grafito y cobalto, materiales que están presentes en los ánodos y cátodos (polos positivo y negativo de las baterías, respectivamente). Mientras que el grafito es producido en un 95% por China, el cobalto procede en un 60% de la República Democrática del Congo, un país muy inestable desde el punto de vista político, que podría tener problemas para abastecer la demanda mundial en caso de nuevos conflictos armados.El cobre, también presente en las baterías eléctricas, va a ser incluso muy requerido para todo el cableado de los vehículos y de los motores. "Un auto eléctrico contiene alrededor de 80 kg de cobre, es decir cuatro veces más que un auto convencional", explicó Huw McKay, analista de BHP Billiton. "Para construir una flota de vehículos eléctricos, harán falta 11 millones de toneladas de cobre", agregó.Si se tiene en cuenta que la producción mundial del mineral llegó a los 22 millones de toneladas en 2016 (según la Asociación Internacional del Cobre), el boom de los autos eléctricos debería implicar un crecimiento del 50% en la producción del commodity."Con la urbanización y la electrificación, el transporte será uno de los tres canales que brindará un gran potencial de crecimiento para la demanda de cobre en los próximos 10 a 15 años", afirmó David Wilson, analista de Citigroup.En este rubro, Chile va ser el principal beneficiario, ya que lidera la producción mundial, muy por delante de China y Perú, un país que viene creciendo a paso acelerado (+23% entre 2015 y 2016). Pero también en la Argentina hay un futuro promisorio para la explotación del cobre, a condición de hacerlo respetando las normas medioambientales.Si China se está posicionando como "la fábrica mundial de autos eléctricos" (según la compañía financiera Investec), su gobierno busca con avidez cómo asegurarse la provisión de los minerales necesarios para abastecer su futura industria. Por eso realiza diversas compras de minas en distintos países emergentes, lo que la convertirá en una potencia del sector cuando el mercado llegue a su madurez. Hecho que obliga a revisar la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles a las exportaciones chinas por manipulación de su moneda. Porque hasta que no se aclaren esos focos de incertidumbre en la política económica de Estados Unidos, las compañías mineras no podrán relajarse.