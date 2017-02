Destacados

Procedimiento

La RG 3985 aprueba en el "Sistema Registral" el nuevo sistema informático "Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)", para categorizar a los contribuyentes, según el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o materiales, el cual estará en la "Web" de AFIP y reflejará la categoría asignada al contribuyente para cada mes calendario, La categoría será utilizada para establecer procedimientos diferenciales en la administración de los tributos y recursos de la seguridad social.La Ley 27.346 modifica la ley de ganancias referido al tratamiento de horas extras, sustituye el Art. 23 de deducciones personales e incorpora un nuevo párrafo en el artículo 69, referido a las rentas de la explotación de juegos que tributarán al 41,50%. Sustituye el Art. 79, incisos a), b) y c) -, fijando la deducción del 40% de lo pagado por alquiler de inmueble casa habitación, hasta el límite de la suma prevista en el inciso a) del artículo 23, y fija nueva escala de alícuotas del Art. 90. En Monotributo modifica el Anexo de la ley 24.977, determinando nuevos importes brutos anuales para las categorías, y aprueba el Impuesto a las "Apuestas On Line" y el "Impuesto Extraordinario a las operaciones financieras especulativas "dólar futuro".La RG.3982 reglamenta las modificaciones efectuadas por Ley 27.346 sobre aspectos de adhesión y recategorización en el Monotributo efectuadas desde enero de 2017 y dispone que las obligaciones de las RG 2.888 y 3.936, son aplicables para los encuadrados en las categorías E, F, G, H, I, J y K.La RG. 3958 fija que el incremento de la deducción especial, no podrá exceder el importe de la ganancia neta correspondiente a la 2da. Cuota del SAC del año 2016, agregando que en los casos en hubiera sido abonada, los agentes de retención deberán devolver su importe, con el concepto "DEVOLUCIÓN GANANCIAS - DECRETO 1.253/16".La RG. 3962 incorpora nuevas aplicaciones a la "Cuenta Corriente Aduanera" a fin de posibilitar la cancelación de obligaciones fiscales de índole previsional, impositiva o aduanera, con fondos que los exportadores tuvieran derecho a percibir en concepto de estímulos a la exportación.La RGC 3871 (AFIP) y 566 del Min. De Turismo reglamenta un mecanismo automático de reintegro del IVA por los servicios de alojamiento prestados a los turistas del extranjero,