Las empresas metalúrgicas prevén un negociación salarial “bastante dura”

El vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), Juan Carlos Lascurain, sostuvo hoy que el sector registró caídas en casi todos las áreas durante 2016 y estimó que la negociación salarial de este año será “bastante dura”.

“Aproximadamente, estaremos en un 3 por ciento de caída del empleo y en un porcentaje un poco más alto en materia de suspensiones”, calculó.

En ese sentido, puntualizó que se trata de unas 9.000 puestos de empleos perdidos, mientras que la cantidad de gente suspendida se encuentra en unas 11.000.

Si bien consideró que en el sector metalúrgico, “siempre es un poco más retardado el efecto en la caída de actividad”, subrayó que es “indudable que la actividad, salvo el sector de maquinaria agrícola, ha tenido una caída durante todo el año pasado”.

Con relación a las negociación salarial de este año, señaló: “Entiendo que va a ser bastante dura” y argumentó que “si la actividad continúa en los niveles que está y el sector de los trabajadores solicita una recomposición muy importante, van a verse dificultades”.

“Ya hemos tenido dificultades con el bono de fin de año”, recordó Lascurain y justificó que no en esa oportunidad no se aclaró que el plus entraría en vigencia “para los que no firmaron” uno durante las paritarias.

En diálogo con Radio Con Vos, se refirió al acuerdo alcanzado para evitar despidos y suspensiones y analizó: “El texto dice que iba a tratar de que no hubiera despidos y la realidad es que la Unión Industrial Argentina no puede firmar representando a todos”.

De ese modo, insistió en que en el sector industrial “no puede haber un compromiso de que no va a haber despidos”.

Al ser consultado respecto de la polémica vinculada con el decreto para modificar la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), enfatizó: “Si se toman todos los juicios desarrollados durante los últimos años, hay un crecimiento exponencial. Son 100 mil juicios nuevos cada año”.

“No estoy diciendo que si un trabajador tiene un accidente, no tenga la indemnización que corresponde”, aclaró y apuntó: “Me parece muy importante que no haya un abuso, hay gente que se dedica a estas cosas”.

Por otro lado, Lascurain aseguró que el sector busca alcanzar una “transformación productiva” relacionada con “bienes de capital, segmento ferroviario, fundidores y el de autopartismo”.

Fuente: NA