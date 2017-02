Para Lombardi, Cambiemos recibirá el apoyo de los votantes en 2017

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación (SFMP), Hernán Lombardi vaticinó que la gestión de Cambiemos recibirá el apoyo de los votantes en las elecciones legislativas de este año porque “nadie quiere volver al pasado”.

El funcionario nacional aseguró en una entrevista concedida a La Voz del Interior (Córdoba), que el gobierno de Mauricio Macri “es la expresión del cambio que la gente pedía”, durante una recorrida que hizo por distintos festivales en la provincia de Córdoba.

Consultado sobre el primer año de trabajo al frente de los medios estatales, indicó: “Tengo responsabilidad sobre los medios y los contenidos públicos. El Presidente me encomendó una tarea compleja. Recibimos un aparato muy propagandístico, de la mala política, y después de un año estamos muy satisfechos”, con lo realizado.

Respecto de cómo se hace para no manejarse con la política si se trata de un medio del Estado, Lombardi señaló “la política sí, la mala política, la politiquería, es lo que hace mal”.

En ese sentido señaló que Canal 7 “fue hegemonizado por el programa 6,7,8, que no era sólo un programa sino que había tomado el control del canal. Y Radio Nacional estaba tomada por los mismos periodistas; todas voces kirchneristas”.

Al realizar una evaluación sobre el primer año de gestión del gobierno de Macri, consideró que “la gente decidió cambiar”.

“La elección de Cambiemos no hace otra cosa que reflejar que la gente se hartó del populismo, de la demagogia, de gobiernos que le decían que sí a todo y después no le cumplían a nadie”, reflexionó.

El titular del SFMP, agregó: “El protagonista del cambio, de la idea más profunda de cambio, es la gente. El gobierno de Mauricio Macri no es nada más que el mandatario de esa gente. El populismo es un engaño sistemático. Este gobierno habla con la verdad: la inflación y los índices de pobreza no son agradables, pero hay que decir la verdad”.

En cuando a los próximos comicios legislativos, Lombardi señaló que “somos tremendamente optimistas. Nadie va a querer rifar el esfuerzo y nadie quiere volver hacia atrás. Cualquier versión del pasado no va a estar más. Lo que va a existir es un futuro unidos, de una sociedad madura que aspira a vivir mejor”.

“La Argentina necesita un profundo cambio cultural. Si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza, entre los individuos, con el Estado; si no volvemos a la cultura del esfuerzo, podremos ganar mil elecciones, pero el cambio de fondo no va a llegar”, sostuvo.

En ese sentido explicó que “otro cambio esencial” es que “porque tengas un color político diferente no sos enemigo, sólo pensás diferente. El tratamiento que nos hemos dado los unos a los otros nos ha empobrecido a todos. Nos ha llevado a una vida calamitosa, porque llevamos la pelea a la familia, que no podía juntarse a comer un asado porque terminaban peleados por la política. Eso no va a pasar más, y es parte del cambio”.