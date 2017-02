El fiscal federal Patricio Evers imputó al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, por el presunto delito de "negociaciones incompatibles" con la función pública, al ser acusado de intentar favorecer mediante un proyecto de ley a una empresa de telecomunicaciones de la cual él fue parte. Fuentes judiciales informaron que a raíz del requerimiento fiscal, la jueza María Servini de Cubría ya libró varias medidas de prueba para avanzar en la investigación. En coincidencia con el pedido fiscal, la magistrada ya reclamó copia del proyecto de ley y emplazó en 72 horas a la Secretaría de Comunicaciones y a la Inspección General de Justicia para que le remita informes sobre el hecho.

Por su parte, Pinedo se defendió en su cuenta de Twitter: "Me acusan de hacer un proyecto para beneficiar una empresa mía. No tengo relación con la empresa ni mi proyecto beneficia a nadie particular", escribió el senador del PRO.

La denuncia había sido hecha en noviembre pasado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, el mismo que denunciara a la vicepresidenta Gabriela Michetti por la tenencia de dinero en efectivo que le fuera robado de su casa. Según el letrado, Pinedo fue fundador de una de las mayores empresas de telecomunicaciones de la región y luego presentó un proyecto de Ley de Telecomunicaciones que podría favorecer a dicha compañía. En ese sentido, se refirió a la aparición como miembro fundador de la empresa TESAM S.A., cuyos ejecutivos figuran entre los funcionarios del actual gobierno.