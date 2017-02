Aduana retro: vuelve el 'semáforo' a los controles de equipaje en Ezeiza

Los pasajeros que arriben al país por el aeropuerto internacional de Ezeiza a partir de ahora podrán pensar en una suerte de deja vú a la hora de realizar los trámites aduaneros vinculados con la revisación de sus equipajes. Es que, después de una modificación a las normas establecidas ayer por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los llamados ‘semáforos’ que debían tocar quienes entraban al país por la terminal aérea internacional para declarar su equipaje, tienen ‘luz verde’ para volver.

Este sistema de luces rojas y verdes fue establecido en 1994 y estuvo vigente hasta mayo de 2010 cuando el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, los eliminó con el argumento de que la luz verde permitía eludir de forma discrecional los controles. Sin embargo, ayer el mismo organismo, pero ahora a cargo de Alberto Abad, decidió volver a utilizar el ’semáforo’ en una de las dos zonas en las que se decidió separar a los pasajeros teniendo en cuenta si tienen "algo que declarar" o no.

El argumento para defender los cambios pasa por la necesidad de flexibilizar los mecanismos de revisión de las valijas. En ese marco, la palabra ‘discrecional’ volvió a estar presente, aunque esta vez en forma de ‘selectiva’. Es que la Resolución General 3991-E establece nuevos pasos a seguir por los pasajeros. "Deviene necesario agilizar la atención a los pasajeros, simplificando las formalidades y requisitos exigibles al equipaje de entrada, mediante nuevos controles inteligentes con el fin de optimizar la aplicación de la normativa aduanera", asegura la resolución.

De este modo, el nuevo procedimiento tiene una serie de obligaciones a cumplir y se inicia una vez que el pasajero retira el equipaje de la cinta transportadora. A partir de ese momento, los viajeros deberán seguir los siguientes pasos:

- Luego de retirar el equipaje, el pasajero deberá dirigirse hacia la zona de revisión próxima a la salida para formalizar, en todos lo casos, la declaración del contenido de las valijas presentando el formulario OM-2087/G3 o OM-2087/G4 ante el servicio aduanero. Dichos documentos deberán ser provistos por las compañías de transporte antes del arribo a Ezeiza.

- Deberá consignar si trae o no bienes comprados en el exterior y si exceden la franquicia, según proceda de país limítrofe o extrazona. Cabe recordar que el monto de la franquicia se define según parámetros internacionales pero actualmente para el caso de arribos a través de líneas áreas, asciende a u$s 300 por pasajero mayor de edad y u$s 150 por cada menor a 16 años, por mes.

- Quien tenga bienes para declarar que excedan la franquicia deberán dirigirse a la vía identificada como ‘Tiene para declarar’. Allí, el servicio aduanero procederá a verificar los bienes en relación con lo declarado y cobrará el derecho correspondiente. De no existir diferencias el pasajero podrá concluir el trámite en pocos minutos.

- Quien no tenga nada para declarar o no exceda la franquicia tendrá que dirigirse hacia la vía identificada como ‘No tiene para declarar’. En esa zona, el servicio aduanero usará nuevamente el criterio discrecional, esta vez llamado selectivo para revisar equipajes aunque mediante controles no intrusivos.

- En esa zona, el pasajero tendrá que presionar un botón del semáforo que podrá tener dos resultados. Con luz verde tendrá que entregar la declaración jurada y se retira sin más trámite. Con luz roja, su equipaje será revisado con un escáner para verificar la coincidencia del equipaje con lo declarado en el formulario.

- En el caso de las tripulaciones y cuerpo diplomático, la norma aclara que continuarán realizando el trámite del modo habitual.

En el texto de la resolución se explica también que "el servicio aduanero se reserva la potestad de reconducir al pasajero a los puntos de control para revisión de su equipaje". Además, para todos los casos, el personal de control podrá ordenar la verificación física de los viajeros y sus equipajes. Según la resolución, lo hará "en función de los perfiles de riesgo elaborados por la Sub-dirección General de Control Aduanero, de lo visualizado en el scanner o cuando los mismos resultaren sospechosos".

En este sentido, fuentes oficiales estimaron que quienes arriben a Ezeiza procedentes de ciudades como Miami o Santiago de Chile seguramente tendrán más chances de ser revisados teniendo en cuenta que se trata de destinos de compras para los viajeros argentinos que aprovechan las diferencias de precios existentes en especial, en productos de electrónica e indumentaria.

Es más, si el pasajero manifieste que espera equipaje no acompañado, "el pasaporte será intervenido por el servicio aduanero y de no resultar necesaria la presentación del mismo, la manifestación referida al equipaje deberá realizarse por escrito".

Si se falsean los datos, el servicio aduanero procederá a labrar un acta, secuestrar dichos bienes e iniciar la denuncia pertinente. Aclara la norma que "cuando el punto operativo no disponga de la tecnología de control no intrusivo, como así tampoco de metodología de control de flujos, deberá ajustarse a los planes y programas que sean definidos por parte de las subdirecciones generales dependientes de la Dirección General de Aduanas".