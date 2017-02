Total busca comprar empresas rivales

La petrolera francesa Total analiza oportunidades de negocios a nivel internacional con el objetivo de adquirir activos de empresas rivales. Así lo admitió ayer Patrick Pouyanne, presidente ejecutivo de Total, tras haber anunciado una ganancia neta mejor de la esperada en el cuarto trimestre gracias a recortes de costos y aumentar su dividendo. De hecho, su rentabilidad creció 16% interanual a u$s 2400 millones, superando la previsión promedio de los analistas de u$s 2300 millones, según un cable de la agencia Reuters. El ejecutivo agregó que a raíz de este sólido balance, "Total podría buscar oportunidades para comprar activos" y que tiene planes de tomar decisiones finales de inversión en unos 10 proyectos dentro de los próximos 18 meses. "Estamos en un campo de oportunidades", dijo Pouyanne a periodistas. "Después de dos años de precios muy bajos del crudo, hay compañías en todo el mundo que tienen buenos activos, pero están en problemas", añadió.

Total dijo que tenía como objetivo lograr más de u$s 3500 millones en ahorros durante este año y reducir los costos de producción a u$s 5,5 por boe.

La petrolera espera además invertir entre u$s 16.000 millones y u$s 17.000 millones en 2017, incluyendo adquisiciones de recursos, en comparación con los u$s 18.300 millones de 2016.

Pouyanne dijo que Total se estaba beneficiando de una campaña para reducir sus costos de producción a u$s 5,9 por barril equivalentes de petróleo.