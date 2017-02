Buscan financiamiento para hidrocarburos en Malvinas

El gobierno nacional está empeñado en tratar de mejorar las relaciones bilaterales con Gran Bretaña. Para ello se suceden los contactos y reuniones del caso. Mientras tanto, los proyectos en marcha en el sector de los hidrocarburos no se detienen.

Ejemplo de esto son los anuncios de Premier Oil, en el sentido de que busca financiamiento para desarrollar un yacimiento denominado ‘Sea Lion’, cercano a las Islas Malvinas. La empresa tiene una compleja situación financiera y acaba, finalmente, de reestructurar trabajosamente su pasivo. Arrastra una deuda de u$s 2800 millones y, para poder seguir adelante, necesita recurrir nuevamente al mercado financiero. A los anuncios recientemente formulados, la idea es dedicar el 2017 y el 2018 a bajar el pasivo. Luego de ello, en el 2019, la empresa planea invertir en el desarrollo, o sea en la puesta en marcha, de las tareas necesarias para poner en explotación su descubrimiento.

En sus anuncios recientes, Premier Oil destaca que hasta ahora las decisiones de invertir han sido demoradas por la existencia de tensiones con la República Argentina vinculadas con los reclamos de soberanía de nuestro país respecto de las Islas Malvinas. A lo que agrega que el advenimiento de la administración ahora encabezada por Mauricio Macri ha mejorado el clima de inversión, reduciendo el riesgo. El presidente de Premier Oil sostiene que nuestro país ahora privilegia la mejora de la relación comercial con Gran Bretaña, por encima de la disputa en materia de soberanía.

Además, los precios del barril de crudo en el mercado internacional que, después de dos años de depresión, parecen haberse instalado en torno a los u$s 50 el barril son otro argumento utilizado para tratar de obtener más financiamiento. En paralelo, los actuales dueños de Premier Oil están en el mercado tratando de vender a terceros una participación en Premier Oil, que no sólo tiene su descubrimiento en torno a Malvinas sino también un proyecto adicional en el Mar del Norte denominado ‘Tollmount’.

Dada la situación financiera de Premier Oil, cualquier nuevo financiamiento para la empresa requerirá la aprobación de los actuales acreedores. Los analistas consideran que el financiamiento que procura Premier Oil no será fácil de obtener. No sólo por la situación, no resuelta, en materia de soberanía con la República Argentina, sino por la envergadura y dificultades propias de un desarrollo en alta mar, en aguas profundas.

En función de la realidad, las autoridades nacionales deberán definir cuál es su posición respecto del desarrollo que procuran empresas como Premier Oil. Por el momento, la posición de nuestro país ha sido adversa. El cambio de gobierno permite que quienes procuran asistencia financiera sostengan ahora que ya no hay oposición cerrada argentina, lo que está lejos de ser así. No definir nuestra posición y mantenernos en silencio podría estimular la continuidad de proyectos que, de concretarse, le agregarían una cuota adicional de complejidad a un diálogo binacional que hasta ahora no ha avanzado.