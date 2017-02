Dos talentosos artistas reconocidos internacionalmente, el guitarrista y cantante de New York, Slam Allen, y el reconocido armonicista y vocalista de Chicago, Omar Coleman, se presentarán por primera vez juntos en Argentina en el marco del "We Got the Blues Festival".

La cita es el viernes 24 de febrero, a las 21h s en el Teatro Monteviejo (Lavalle 3177). Y la apertura del show estará a cargo del grupo de blues local "50 negras".