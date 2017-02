"Cristina amaba tanto a los pobres que cada vez tenía más"

Lo que más lo conmueve es comprobar que forma parte de las familias que lo escuchan cada día. "Es el secreto, la magia de la radio", dice Rolo Villar, quien no deja de sorprenderse cuando la gente lo reconoce y le cuenta anécdotas sobre la forma en que entra imaginariamente a sus vidas. "Eso te pega fuerte", confiesa.

Desde hace 20 años que cosecha éxitos en la radio, pero trasunta una humildad y una ternura inalterables que enriquecen su trabajo cotidiano, junto con esa chispa siempre encendida a la hora de contar el chiste breve pero contundente que define un momento político mejor que 100 editoriales. Desde los programas Cada Mañana, conducido por Marcelo Longobardi, y Encendidos en la Tarde, con María Isabel Sánchez, Rolo Villar disfruta cada momento, y es un compañero entrañable. En diálogo con 3Días, en las oficinas de Radio Mitre, cuenta sus comienzos, se define sin tapujos en cuanto a sus posiciones políticas, y describe a los personajes de la actualidad con gracia y lucidez.



- ¿Qué es lo que más te inspira para hacer chistes políticos?

-Con lo de (Donald) Trump, por ejemplo, hay para hacerse un pic nic. "El circo más chico del mundo es el traje de Donald Trump, porque entra un solo animal", por ejemplo. Todos los días tengo cuatro o cinco chistes sobre él.

- ¿En estos 20 años que llevás trabajando en humor político, hubo algún gobierno que te estimulaba más la creatividad?

-De la Rúa, por ejemplo, era impresionante... pero con la corrupción kirchnerista no eran chistes los que hacía, porque ellos superaban al chiste, como eso de tirar un bolso con plata adentro de un convento...ya con la palabra "convento"... No hay chistes kirchneristas, es todo cierto. Cuando trabajábamos en Radio Diez y la compró Cristóbal López y nos echaron, nosotros lo vivimos, nadie nos contó lo que eran los K.

- ¿La pasaste mal en ese período?

-Y sí, no se podía hacer ningún chiste sobre ellos. Los de la radio lo decían todo el tiempo y específicamente. Estaba todo marcado, yo no sabía si tenía mi teléfono "pinchado", pero uno sentía que te estaban espiando de todos lados, y eso que era yo, imaginate lo que sentirían un Lanata, un Leuco, un Fernández Díaz...

- ¿Ese fue el momento más duro de tu carrera?

-Estuvimos cinco meses desde que la compró Cristóbal López hasta que nos rajaron. Fue muy feo, porque me tuve que ir de lo que era mi casa. A Radio Diez la inventamos nosotros. Daniel Hadad era el número uno, pero hubo mucha gente que hizo Radio Diez. La pasamos mal porque no podías hacer lo que te gustaba. Decían "no se puede hablar sobre Cristina, sobre ella no hay que hacer chistes". Me acuerdo cuando trabajaba en el canal C5N un día hice un chiste sobre Hugo Chávez y vino el director a marcarme... monitoreaban todo lo que decías si no estabas con el pensamiento de ellos. Eso era una dictadura.

- ¿Hacés imitaciones y chistes sobre personajes del gobierno de Mauricio Macri?

-Ya no estoy haciendo imitaciones. A ellos les pego con lo de los aumentos de la luz, del gas... ahí sí les doy. Pero ahora no estoy haciendo tanta imitación, porque aparecieron un montón de imitadores. Más voy al chiste.

- ¿Cómo empezaste tu carrera en el humor político?

-Yo hacía imitaciones para mí mismo... desde chico. Vivía en el campo, en un pueblito de Balcarce, y ya cuando terminé la escuela primaria empecé a trabajar en el campo para ayudar en casa. No me mandaron al secundario. Mientras, escuchaba a los grandes, como Mario Sapag. Después a los 20 años grabé cassets para presentar en las radios y me sacaban a patadas...Pero luego vino el boom de los imitadores, Sapag en los 70, Carlitos Russo y Nito Artaza en los 80 y ahí empezaron a aceptarme. Y en los 90 aparezco yo. Creo que se dio por el éxito que teníamos en Radio Diez, en esa época pegaban las imitaciones.

- ¿Para hacer chistes, como viviste la época de Carlos Menem?

-Menem superaba el chiste. Los chistes los hacía él en cada discurso en el que se equivocaba. Pero le saqué provecho.

- Además de lo que pasaste en Radio Diez cuando cambió de dueños, ¿tuviste otros problemas por hacer imitaciones?

-Y, tuve lío con (Luis) D'Elía, y también con monseñor (Justo) Laguna. A él no le gustaba la imitación que yo le hacía...pero bueno cuando decía (imitándolo) "mi auuutoooo miauuuutoooo..." era muy gracioso. A Néstor Kirchner lo imitaba, pero él no tenía sentido del humor.

- Si tuvieras que elegir un chiste que defina a Cristina y uno que defina a Macri, ¿cuáles serían?

-De Cristina diría que "amaba tanto a los pobres que cada vez tenía más" . O "antes un padre tenía cuatro hijos, ahora un hijo tiene cuatro padres" para cobrar más planes... Sobre Macri diría: "La diferencia entre una promesa electoral y una mentira, es que las mentiras a veces se cumplen".

- ¿Qué pensás que puede pasar en las elecciones legislativas?

-Siempre digo que el kirchnerismo no robó, saqueó. Nos saquearon, y el problema que tenemos es que hay gente que va a votarlos de nuevo, porque en la época de Cristina lo pasaron bárbaro. Yo siempre digo que el kirchnerismo tuvo muchos aciertos, lástima que el blanco haya sido la gente.