- Humanizar a Rico

El humor lo puede casi todo. Y Rolo Villar da una prueba de ello. Sus legendarias imitaciones de Aldo Rico, lejos de molestar al ex carapintada, lo alegraban porque, como el mismo militar y ex intendente le dijo una vez, lograron "humanizarlo". Rolo recuerda que un día fue a cenar a un restaurante en San Miguel, con varios compañeros y amigos, entre ellos el recordado Jorge Jacobson, y entró Rico, por entonces intendente de ese partido. "El tipo se me para atrás y me dice: "Le voy a decir una cosa... odio a los humoristas", recuerda Villar. Y siguió. "Aunque odio a los humoristas, con usted voy a hacer una excepción, porque usted me humanizó. Cuando voy por la calle, la gente me grita 'zurdo miserable' y se caga de risa". "Encima le robé una frase: 'estoy bien, pero se me va a pasar', y cada vez que empiezo un reportaje donde sé que me van a pegar, digo eso y rompo el hielo", concluyó Rico para sorpresa de Rolo y los amigos que lo acompañaban.