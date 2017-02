Bancos ven a la Argentina entre los países más expuestos en la era Trump

Aunque la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos sea baja en comparación a otras naciones emergentes, el país se verá afectado en los próximos meses por las políticas económicas de Donald Trump, debido a su alto déficit fiscal y sus elevadas necesidades de financiamiento.



Así lo evidenció un reporte del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) que analizó las fortalezas y vulnerabilidades de los países emergentes en un escenario de incertidumbre política y económica a partir de la llegada del presidente republicano a la Casa Blanca.



Si bien notaron que, luego de la pausa realizada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre último, los inversores han vuelto a mirar a los mercados emergentes, atraídos por rendimientos superiores a los de las naciones desarrolladas y una expectativa de crecimiento económico, la entidad alertó por posibles debilidades de las naciones no desarrolladas.



La entidad elaboró en un ránking donde evaluó cinco factores de riesgo. Por un lado, la exposición de cada país a la economía estadounidense; pero también, la valoración de sus activos, la necesidad de financiamiento, el nivel de reservas y la calidad institucional.



Con estas premisas, la Argentina comparte podio con Chile, China, Egipto, Indonesia y Ucrania como las más vulnerables al contexto internacional. El informe advierte que el nivel de reservas del país para poder hacerle frente a una tormenta financiera es bajo, mientras que la necesidad de crédito externo se mantiene alta.

Al mismo tiempo, el elevado déficit fiscal aparece como una debilidad tanto para Argentina, como para Brasil, India y Egipto.



Además, el IIF alertó: "En un contexto de una elevada incertidumbre política, 2017 puede ser un año desafiante para países con instituciones menos robustas, especialmente Egipto y Argentina".



El estudio puso el foco sobre la incertidumbre económica global que puede llevar a que en los próximos doce meses sea más difícil para los emergentes fondearse en el extranjero. "Países como Argentina y Venezuela enfrentarán mayores desafíos a partir de un endurecimiento de las condiciones de financiación", advirtió el informe.



Pese a esto, los analistas reconocieron: "Las autoridades argentinas han decidido pre financiar preventivamente parte de la necesidad de deuda del país en 2017, mediante la colocación de bonos en el mercado internacional por u$s 7.000 millones y el otorgamiento de crédito de bancos extranjeros por otros u$s 6.000 en enero".

A pesar de reconocer como buena la estrategia del ministro de Finanzas, Luis Caputo –que realizó su salida al mercado antes de la asunción de Trump– los analistas que realizaron el reporte redujeron en un 30% sus proyecciones de ingresos de capitales extranjeros al país este año. Con todo, esperan una llegada de u$s 9.000 millones, una cifra superior a lo que se vió en 2016.



Dentro de los otros países de la región, Chile es el que presenta, para los analistas de IIF, un nivel más comprometido en la valoración de sus activos. Brasil, por su parte, como tiene vínculos comerciales más fuertes con Estados Unidos, podría verse más afectado –junto con México– por las medidas proteccionistas de la Casa Blanca.



Por otro lado, , advirtieron que China puede resultar el país con mayor contracción en la llegada de la inversión extranjera. Esperan que en 2017 caiga a u$s 110.000 millones el flujo de capitales hacia el Gigante Asiático, el ritmo más lento desde 2005.



En total, prevén que el flujo de capitales extranjeros hacia los mercados emergentes ascienda durante 2017 a u$s 680 mil millones, lo que representa un avance del flujo total que se vió en 2015, cuando había llegado a los u$s 262 mil millones.