Buenos Aires emitió títulos por u$s 1.500 millones en el exterior

La provincia de Buenos Aires hizo por primera vez en el año una incursión en el mercado internacional de deuda y colocó ayer u$s 1.500 millones en dos tramos, en un bono a cinco y otro a diez años.

Por un lado, colocó un bono con vencimiento en 2023 por u$s 750 millones y logró una tasa de 6,6%. También realizó la reapertura de un bono con vencimiento en 10 años por otros u$s 750 millones.

Para este título, los inversores avalaron una tasa de 8,1%. Los colocadores fueron BNP, BBVA y JP Morgan.

El apetito argentino sigue intacto, ya que la demanda de los inversores más que triplicó el monto inicial y llegó hasta los u$s 5.250 millones.

El costo del fondeo esta vez resultó claramente menor al que la provincia de María Eugenia Vidal pagó hace casi un año, cuando inauguró el ciclo de colocaciones subsoberanas en 2016 y colocó u$s 1.250 millones, mientras el Gobierno terminaba de resolver el conflicto con los holdouts.

En total, el año pasado la provincia más grande del país consiguió crédito externo por u$s 3.500 millones.

La salida de Buenos Aires es la primera de un cronograma de colocaciones provinciales que se espera para los próximos meses. La semana pasada, Entre Ríos inauguró el pipeline provincial y emitió un bono a ocho años por u$s 350 millones que pagó una tasa de 8,75%.

En los próximos días será el turno de Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz, que buscarán entre las tres fondearse por u$s 600 millones, colocaciones que se harán efectivas antes de abril.