Cuando las compañías no logran alcanzar sus objetivos de crecimiento, en el 90% de los casos las causas principales son internas, no externas”. A esta conclusión llegaron los autores de Profit from the Core, Chris Zook y James Allen, cuando se pusieron a investigar por qué es tan difícil alcanzar y sostener un crecimiento rentable. Con este punto como disparador escribieron su último texto: La mentalidad de fundador, basado en el estudio de más de una década en firmas de más de 40 países.

De acuerdo al libro, estas causas internas tienen que ver con un mayor distanciamiento de la fuerza de atención, la erosión de la responsabilidad, y la proliferación de procesos y burocracia, entre otros motivos. Así, los socios de Bain & Company revelan que la gestión de estos cuellos de botella necesitan de una “mentalidad de fundador”, o sea, de actitudes y conductas típicas de un fundador audaz y ambicioso,para recuperar el foco, la velocidad y la conexión con los clientes.

A lo largo de seis capítulos, se abordan tópicos como las claves para alcanzar el crecimiento sostenible, las crisis previsibles del crecimiento, cómo promover la mentalidad del fundador en todos los niveles de la empresa, cómo redescubrir lo que hizo grande a la compañía, cómo superar el caos del alto crecimiento y cómo salvar a una empresa que esté atravesando un rápido deterioro.

Radicado en Ámsterdam y Boston, Zook, uno de los 50 pensadores de negocios más influyentes, según The Times, ayuda a compañías a encontrar “la siguiente ola de crecimiento rentable”. Allen tiene más de 25 años de experiencia y asesora en cuestiones vinculadas al desarrollo de estrategias de crecimiento, ingreso en mercados emergentes y de transformación. Juntos escribieron cinco best sellers.