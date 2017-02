Fiscal pide juicio oral para Cristina Fernández en la causa del dólar futuro

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa conocida como “dólar futuro”.

Lo hizo al responder la “vista” que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar “completa” la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados.