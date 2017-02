"Alerta roja" gráfica

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga), Juan Carlos Sacco tildó la situación de los empresarios del sector como de "alerta roja".

"Falta mercado interno y los libros importados no pagan aranceles y están exentos de IVA mientras que los impresores locales pagan el IVA en todos sus insumos y, encima, los bancos y los servicios públicos (luz, gas, teléfono, etc.) no cumplen la Ley 27.250, que los obliga a enviar los resúmenes impresos", aseguró Sacco a El Cronista.