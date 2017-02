En la era Trump, el Mercosur apunta a fortalecer el comercio con México

El presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Michel Temer, invocaron ayer el "efecto Trump" para proponer un acercamiento comercial entre el Mercosur y México, país sobre el que afirmaron que "empieza a mirar hacia el sur con más decisión" y con el que Argentina arrastra un déficit comercial desde 2008.

En la visita de Estado que realizó a Brasil, Macri aprovechó un pronunciamiento conjunto para hablar de la necesidad de una mayor apertura del Mercosur, la cual, coincidieron, debe incluir a México, que enfrenta problemas con su principal socio comercial, y la Alianza del Pacífico, que podría ser afectada por las crecientes medidas proteccionistas de EE.UU.

"Abordamos la necesidad de que el Mercosur promueva una mayor integración con los otros países de América del sur y con México y de establecer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico", declaró Temer.

"Ante un mundo con tantas y tamañas incertidumbres" y "cuando gana fuerza una tendencia de desunión y proteccionismo", debe haber "más cooperación e integración", agregó el brasileño.

Macri indicó "en esta nueva situación", México "empieza a mirar hacia el sur con más decisión", lo cual puede favorecer un acercamiento a los países de América latina y, en especial, del Mercosur. Desde Brasilia, comentó que el lunes conversó con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a quien le deseó que se alcance "un acuerdo razonable entre México y EE.UU. en esta nueva etapa", a la vez que lo invitó a aproximarse al Mercosur.

Rojo comercial

Según un informe de la Fundación Ideal, el comercio de Argentina con México se viene contrayendo en los últimos años. En tanto, la balanza comercial ha sido deficitaria para Argentina desde 2008, hasta que alcanzó en 2016 un rojo de u$s 714 millones.

En 2006 las exportaciones al país del norte alcanzaron 3,3% del total vendido al exterior ese año (u$s 1500 millones); en 2015, 1,5% del total (u$s 820 millones), y en 2016 representaron 1,5% del total (u$s 863 millones).

Y las importaciones desde México aumentaron en el período 2006 a 2011, pero desde entonces vienen cayendo. En 2015 (u$s 1800 millones) alcanzaron el 3,2% del total importado, pero en 2016 se redujeron a 2,84% (u$s 1577 millones).

México está en el puesto 21 de países que más le exportan a Argentina y en el puesto 5 de los que más importa los productos locales.

Por producto, la Fundación Ideal observó que lo que más se le vendió a México en 2016 fueron: camiones con motor de émbolo, carga hasta 1,5 tn (17,2% del total); camiones con doble cabina o cabina y media (12,2%); cajas de cambio y sus partes (5,7%); aluminio sin alear (3,3%); productos de hierro o acero (3,1%); vino varietal fraccionado (3%); cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados (2,5%); aceite de girasol (2,3%); cueros y pieles enteros de bovino (1,8%), y cueros y pieles enteros de bovino divididos con flor (1,8%).