Maruba se diversifica y gana nueva presencia internacional

El axioma del negocio marítimo según el cual "la carga manda" no corre para la Argentina. El campo se encamina a las 130 millones de toneladas anuales de exportación pero las navieras locales no participan de los u$s 7.000 millones en fletes que derivan de su transporte.

Luego de varias décadas esta realidad comenzará a cambiar gracias a una virtuosa convergencia. El gobierno con medidas en beneficio del comercio exterior, una empresa como Maruba invirtiendo en buques, y los trabajadores esforzándose para ser más competitivos.

"Cuando el gobierno toma las medidas a favor del sector agropecuario, el campo comienza a liderar la recuperación económica de la Argentina. Como se genera más volumen de carga nos decidimos a traer el primero de dos buques graneleros de 32.000 toneladas a partir de una asociación con una empresa alemana. El buque ya tiene financiación germana y Maruba se hace cargo del préstamo", dijo a Transport & Cargo Gustavo Rodríguez presidente de Maruba

Este buque construida en 2011, llegó al país bajo el nombre de MV Vega Neptune, y está siendo renombrado como MV Almirante Storni. Será aplicado mayormente al Mercosur, pero ello implica competir con empresas de todo el mundo aunque gracias a las negociaciones llevadas a cabo con los gremios, la expectativa es que pueda participar también en cargas de cabotaje al estar tripulado con tripulantes argentinos.

"Podríamos operar con tripulación extranjera y en igualdad de condiciones, pero le vemos mucho mérito a la posibilidad de utilizar tripulación argentina. Para ello empezamos a dialogar con los gremios y estamos muy avanzados en un acuerdo que se asemejaría bastante a los costos de una dotación internacional. Todos sabemos la importancia que tiene volver a los tráficos internacionales. Para los trabajadores significa ampliar el horizonte porque hoy solo trabajan en el cabotaje. Siempre se dice que cuando estén las inversiones conversamos. La inversión ya está", destacó el directivo.

El barco subió en Rosario una carga de maíz de ADM a Fortaleza, pero todavía con tripulación extranjera. Durante la primera semana de marzo el buque volvería a zarpar desde Argentina, pero esta vez con tripulación nacional. Maruba ya tiene el servicio Car Carrier con los buques Gral Belgrano y Gral San Martin. Junto con el Alte Storni son los únicos que por ahora son operados por empresa argentina en el trafico bilateral.

Costos

Para este tipo de navío, el costo mensual de la tripulación extranjera es de u$s 90.000 pero sube a u$s 270.000 de optar por marinos argentinos. Las negociaciones que se llevan a cabo persiguen bajar dicho costo a u$s 110.000 para tráficos internacionales y u$s 140.000 para cabotaje.

"El esfuerzo de Maruba es muy grande. El valor de los fletes se encuentra por debajo de la línea de sustentabilidad, pero confíanos en que esto se revertirá en el mediano plazo. Una vez que sea promulgada la esperada ley de marina mercante e industria naval que ya tiene media sanción del senado, es intención colocar el buque bajo bandera argentina", adelantó Rodríguez.

El presidente de Maruba anticipó que "el banco ya nos dio el OK para el segundo buque" y que ambos "además de generar puestos de trabajo directos e indirectos van a servir como buques escuela para la formación de oficiales y así seguir creciendo de la mano del aumento de las exportaciones e importaciones argentinas".

Otra diversificación en la cartera de negocios de Maruba es el proyecto de servicio con buques conbulker para unir oriente con Argentina y Brasil, también con tripulación nacional.

"Este emprendimiento es posible gracias a los buenos vientos que soplan tanto por las cargas de proyecto como por el relanzamiento de las relaciones con Brasil y el Mercosur que está llevando a cabo el gobierno argentino. Este buque combinado permitirá transportar hasta 50.000 toneladas con carga de proyecto principalmente de China a la Argentina y Brasil, para regresar con 47.000 toneladas de soja. El gobierno fomenta las obras de infraestructura y cuando escuchamos eso vemos cargas para transportar", destacó Gustavo Rodríguez.

"Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en función de lo que marca la realidad y sobre todo las políticas del gobierno. Allí hay muy buenas posibilidades para el desarrollo de negocios sanos, duraderos y autosustentables. Si antes no se exportaba maíz y ahora sí hay que mirar eso y así muchos rubros más.

Nuestro sector tiene mucho para aportar gracias a las posibilidades que se abrieron a partir de la reinserción de Argentina en el mundo. Sentimos el acompañamiento desde el ministerio de Trasporte y la subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, pero también la buena predisposición de los gremios para volver a los tráficos internacionales menciono Marcelo Sibione gerente general de Maruba".