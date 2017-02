El Gobierno pidió rechazar el amparo de Highton para seguir en la Corte Suprema

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, solicitó ayer en el fuero contencioso administrativo federal que se rechace el amparo presentado por la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco para seguir siendo parte del máximo tribunal después de cumplir 75 años el próximo 17 de diciembre y alcanzar así el límite establecido por la Constitución Nacional.

"Oportunamente, rechace la acción instaurada", solicitó la cartera que encabeza Germán Garavano en la presentación de 15 páginas que hizo ante el juez Enrique Lavié Pico, que ahora deberá resolver si concede o no el amparo a Highton, que intenta emular a los fallecidos ex jueces Carlos Fayt y Enrique Petracchi, quienes lograron continuar en el cargo más allá de la edad límite. En caso de que la Justicia no hiciera lugar al reclamo de la integrante de la Corte, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado a designar a un nuevo miembro en el máximo tribunal a partir de 2018.

En su amparo, Highton planteó la nulidad de la reforma y aseguró que ello contradice la propia Constitución, que establece en su artículo 110 que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".

Fuentes ejecutivas detallaron a El Cronista que el rechazo al planteo de Highton obedeció a la forma en que lo hizo. "No se entiende por qué la urgencia del amparo. Equivocó el camino", explicaron. La jueza, al cumplir 75 años, podría solicitar al Ejecutivo que se extienda su ciclo por cinco años más, lo cual luego debería ser aprobado por dos tercios del Senado. Recientemente, a principios de 2015, el juez Eugenio Zaffaroni tuvo esa posibilidad, pero la descartó al presentar su renuncia. Los casos de Fayt y Petracchi fueron diferentes, ya que ambos habían sido designados en la Corte en 1983, antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que estableció el límite de edad. Fayt se retiró a fines de 2015, a los 97 años, mientras que Petracchi murió en el cargo en 2014, a los 78.

En caso de que Highton no continúe más allá de diciembre, el Gobierno deberá nombrar un reemplazo. Sería el tercer juez que elija el macrismo desde que comenzó la gestión, ya que a mediados del año pasado se sumaron al alto tribunal Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que lo componen además de Highton, junto a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se presume que el cambio, en pos de mantener el cupo femenino, será dado a una mujer.