La familia Sielecki y los Werthein buscan quedarse con más control sobre TGS

El año pasado, las familias Sielecki y Werthein se convirtieron en socios controlantes de Transportadora de Gas del Sur (TGS), junto al empresario Marcelo Mindlin. Lo hicieron tras cerrar la compra de 25,5% de CIESA, holding que posee el 51% de la mayor transportadora de gas del país. En tanto, el otro 25,5% quedó en manos del dueño de Pampa Energía, y el 49% restante flota en la bolsa.

Ahora, ambas familias buscan incrementar sus tenencias en TGS utilizando un argumento legal que las obliga a realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA) casi por la misma cantidad que compraron el año pasado. Lo harán a través de las empresas con las que participan en CIESA. Es decir, Grupo Inversor Petroquímica SL (GIP), de los Sielecki, y WST, de los Werthein y tenedor del 43% del capital de La Caja ART. Tanto para esta operación como para su ingreso a TGS contaron con un socio extranjero, el fondo inversor PCT LLC, con sede en Delaware.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio, lanzaron la OPA para quedarse con algo más de 194,6 millones de acciones ordinarias clase B que representan hasta 24,5% del capital social de TGS. El monto involucrado asciende a u$s 223,72 millones y la oferta estará abierta hasta el 8 de marzo, con un plazo adicional hasta el 15. El precio a pagar por cada acción será de $ 18,39, equivalentes a u$s 1,15 al valor actual de la divisa. El monto está lejos de los u$s 2,19 con los que cerró ayer la acción de TGS, por lo cual se estima que la oferta no tendrá éxito. Se especula que deberán mejorar la propuesta si pretenden sumar ese 24% adicional a sus tenencias en TGS a través de CIESA.

Cada uno debe adquirir las acciones en las siguientes proporciones: GIP 54,2%, WST 9,16% y PCT 36,64%, proporciones que reflejan las tenencias sobre el 50% del capital de CIESA. Si bien la OPA es obligatoria, la oferta es de aceptación voluntaria. Y a pesar de que la ley obliga a los controlantes o co controlantes a encarar este proceso obligatorio de OPA, en el caso de Pampa Energía, que posee la otra mitad de TGS, no llevará a cabo la misma estrategia como sí lo hizo cuando entró al capital social de la filial local de Petrobras. En ese sentido, cuando cerró esta operación por u$s 892 millones, debió vender las acciones de Petrobras Argentina en TGS para no quedar al margen de las normativas. Fue entonces que ingresaron los Sielecki y los Werthein junto a su socio extranjero, en julio de 2016. En el caso de la OPA lanzada ayer incluye una oferta pública de adquisición en Estados Unidos a los accionistas y tenedores de American Depoistary Shares (ADS), que son los papeles que se negocian de TGS en la Bolsa de Nueva York, y que representan cinco acciones cada uno.

TGS transporta el 60% del gas consumido en el país, y abastece indirectamente a 5,8 millones de consumidores, a través de compañías como Metrogas y Camuzzi. Es también el mayor procesador de líquidos derivados del gas y produce 300.000 toneladas de etanol, 150.000 toneladas de gasolina y 550.000 de propano/butano, que abastecen a productoras químicas y generan exportaciones a Brasil y la región.