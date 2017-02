Sin paz: el escándalo de los audios de Angelici vuelve a complicar al fútbol argentino

El fútbol argentino no encuentra paz ni cuando se pone de acuerdo. Es que el mismo lunes en que los dirigentes de AFA establecieron que el 27 de febrero se realice la Asamblea para aprobar el nuevo Estatuto de FIFA y la creación de la Superliga (diez días después de la apertura de los sobres de los oferentes para los derechos audiovisuales), y en que se pactó reanudar el torneo de Primera División el primer fin de semana de marzo, ese mismo día, en TyC Sports dieron a conocer una serie de audios telefónicos del año 2015 en los que el presidente de Boca, Daniel Angelici intentaría "influir" respecto a sanciones y árbitros, ante el titular del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, y Luis Segura, a cargo en ese entonces de la Asociación del Fútbol Argentino, y que podrían derivar en un escándalo mayor, ya que en estos temas no existen "inocentes".

En este sentido, Angelici reconoció ayer que "Está mal ese llamado, pero es habitual en los dirigentes. Todo lo que hago es para que no perjudiquen a mi club. Sólo pedí que el árbitro se equivoque lo menos posible y que las sanciones para los jugadores (Leandro Marín y Cristian Erbes) se cumplan en amistosos", afirmó en una conferencia de prensa en Boca donde presentó además las nuevas incorporaciones Junior Benítez y Agustín Rossi.

"Le voy a hablar a los hinchas y socios que me votaron, no soy una persona que llame para sacar una ventaja o perjudicar, no es que lo quiera explicar, pero sí tiene un contexto. Luis (Segura) me devolvió el llamado luego de varios arbitrajes donde veníamos siendo perjudicados, no intencionalmente, pero veníamos de la patada de Vangioni a Burrito Martínez, del penal y la expulsión en la cancha de River y varios partidos en momentos donde Boca se jugaba cosas importantes", indicó. Angelici remarcó que quería que Delfino "tome conciencia de lo que se juega a veces un club y trate de equivocarse lo menos posible".

En tanto, sobre Mitjans, a quien le pidió una sanción que le permita a Erbes y Marín jugar el encuentro desempate frente a Vélez para llegar a la Copa Libertadores, aclaró "Aquellos equipos que les toca jugar los torneos de Verano estamos expuestos a que las sanciones se completen en amistosos o partidos oficiales. Yo lo que le pedí era que la sanción sea en amistosos", sostuvo.

Durante el contacto con la prensa, Angelici reveló que "Era potestad del juez tener intervenido mi teléfono porque se estaba investigando una causa de la relación con la barrabrava, pero acá nadie se pregunta por qué salieron del juzgado, ya que se viola la privacidad".

Asimismo, opinó que "Nada es casualidad, todo tiene una causalidad, un momento o lugar, porque esas escuchas tienen más de dos años y salen ahora cuando hay muchos intereses en el fútbol argentino, de derechos de televisión".

Por último, habló sobre si esta noticia podría afectar su relación con el presidente Mauricio Macri, cosa que descartó porque él sabe "la persona" que es.

Finalmente, este martes trascendió que Fernando Mitjans presentaría su renuncia al Tribunal de Disciplina. Por su parte, el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, embistió contra Mitjans y definió como "triste" su actitud. Consultado sobre si iba a pedirle la renuncia, sostuvo que "no haría falta solicitársela". En tanto Raúl Gámez, presidente de Velez, también aportó lo suyo: "Me pone muy mal revivir la historia esa que nos sacaron del campeonato (la Libertadores) estas basuras con poder; este Angelici", criticó en declaraciones al canal TN.